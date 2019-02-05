Новые смартфоны Samsung Galaxy A 2019 года приятно удивят ценой, базовая модель Galaxy A10 будет стоить всего $120

На прошлой неделе компания Samsung порадовала своих поклонников в Индии, выпустив смартфоны серии Galaxy M. Новые модели Galaxy M10 и Galaxy M20 получили дисплеи Infinity-V и ряд улучшений по сравнению с бюджетными устройствами предыдущих поколений. Как сообщают осведомлённые источники, в скором времени на этом рынке будут представлены и три новые модели Galaxy A, которые получат интересные характеристики и сравнительно доступные цены.

Так, в Индии ожидается презентация смартфонов Galaxy A10, Galaxy A20 и Galaxy A30 модельного ряда 2019 года. Все они получат AMOLED дисплеи, в отличие от устройств Galaxy M10 и Galaxy M20, которые оснащены панелями типа PLS TFT. Ёмкость батарей новинок составит 4000 мАч или меньше. Что касается цены, то младшая модель серии Galaxy A10 поступит в продажу в Индии по цене 8490 рупий (около $118,5), что лишь на 500 рупий (около $7) превышает стоимость бюджетного устройства Galaxy M10. Как ожидается, смартфоны Samsung Galaxy A10, Galaxy A20 и Galaxy A30 поступят в продажу в конце первого квартала или начале второго квартала.

Добавим, смартфоны Galaxy A10, Galaxy A20 и Galaxy A30 уже были обнаружены в базе данных теста Geekbench. При этом стало известно, что все три устройства оснащены 8-ядерным процессором Exynos 7885, но отличаются объёмом доступной оперативной памяти – 2, 3 и 4 ГБ, соответственно. Ожидается, что все устройства будут работать под управлением версии Android 9 Pie с оболочкой One UI.

Источник: mysmartprice