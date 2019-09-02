Раскрыты характеристики смартфона Lenovo K10 Note





Как ожидается, на этой неделе состоится анонс трёх новых смартфонов Lenovo: флагмана Lenovo Z6 Pro, устройства среднего уровня Lenovo A6 Note и ещё одной модели среднего класса Lenovo K10 Note. Последний смартфон уже стал героем утечек, раскрывающих его технические характеристики и дизайн.

Отмечается, что модели Lenovo K10 Note и Lenovo A6 Note имеют сходный дизайн. Они используют полноэкранный дизайн и дисплеи с вырезом. При этом у A6 Note вырез широкий U-образный, а в случае K10 Note – каплевидный. На задней панели расположен тройной модуль камеры с вертикальной ориентаций, а также сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Lenovo K10 Note (модельный номер L38111) оснащён 8-ядерным процессором Snapdragon 710 и 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9. Соотношение площади дисплея к поверхности лицевой панели составляет более 90%. Официальных сведений об объёме доступной памяти пока нет. Тем не менее, сообщается, что Lenovo K10 Note – это переименованная версия Lenovo Z6 Youth Edition. Если это так, то можно предположить, что «новинка» получила 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

В вырезе на лицевой панели разместилась 16-мегапиксельная камера, которая обладает поддержкой режима украшения лица и эффекта боке. Тройная камера на задней панели включает главный 16-мегапиксельный сенсор, дополненный объективом с диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельный модуль с телефото объективом (2-кратное увеличение, диафрагма f/2.4), а также 5-мегапиксельный модуль (объектив с диафрагмой f/2.2) для определения глубины снимаемой сцены. Последний модуль служит для реализации эффекта Super Bokeh Effect. Смартфон также поддерживает ночной режим съёмки Super Night Mode, которые позволяет получать более качественные снимки при съёмке в условиях слабой освещённости. Под камерой расположена LED вспышка.

Также сообщается, что модель Lenovo K10 Note содержит батарею ёмкостью 4050 мАч и поддерживает быструю зарядку с передачей 15 Вт энергии. Батарея позволяет устройству работать до 324 часов в режиме ожидания, до 31 часа – в режиме разговора, до 16 часов – при воспроизведении видео и до 13 часов – в играх. Дополнительно сообщается о наличии 3,5-миллиметрового звукового разъёма, поддержке Dolby Atmos и Game Mode. Вероятно, аппарат работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Ориентировочная цена смартфона Lenovo K10 Note пока не уточняется.

Источник: gizmochina