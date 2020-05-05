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Расширение для браузера Mitigator проверяет, придерживается ли сайт заявленной им политики конфиденциальности

Расширение для браузера Mitigator проверяет, придерживается ли сайт заявленной им политики конфиденциальности

Расширение для браузера Mitigator проверяет, придерживается ли сайт заявленной им политики конфиденциальности


Иногда встречаются ситуации, когда сайт декларирует политику конфиденциальности, но при этом его код фактически не соответствует этой политике. И чтобы сделать интернет немного более безопасным, исследователи из Университета Ватерлоо в Онтарио создали плагин для браузера, который проверяет, обрабатывает ли веб-сайт данные в соответствии с его политикой конфиденциальности.

Система под названием Mitigator выводит уведомление о безопасности при посещении веб-сайта, который соблюдает собственную политику конфиденциальности. И если веб-сайт требует, чтобы пользователи вводили адрес электронной почты, но политика конфиденциальности не упоминает это требование, Mitigator также уведомит пользователей.

«Пользователи Mitigator будут знать, должным ли образом защищаются, управляются и обрабатываются их данные, в то время как компании выиграют от того, что их клиенты будут более довольными и уверенными, что с их данными не будет ничего плохого», — сказал Ян Голдберг, профессор Университета Ватерлоо и соавтор статьи о Mitigator.

Источник: Engadget

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