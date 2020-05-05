Расширение для браузера Mitigator проверяет, придерживается ли сайт заявленной им политики конфиденциальности





Иногда встречаются ситуации, когда сайт декларирует политику конфиденциальности, но при этом его код фактически не соответствует этой политике. И чтобы сделать интернет немного более безопасным, исследователи из Университета Ватерлоо в Онтарио создали плагин для браузера, который проверяет, обрабатывает ли веб-сайт данные в соответствии с его политикой конфиденциальности.

Система под названием Mitigator выводит уведомление о безопасности при посещении веб-сайта, который соблюдает собственную политику конфиденциальности. И если веб-сайт требует, чтобы пользователи вводили адрес электронной почты, но политика конфиденциальности не упоминает это требование, Mitigator также уведомит пользователей.

«Пользователи Mitigator будут знать, должным ли образом защищаются, управляются и обрабатываются их данные, в то время как компании выиграют от того, что их клиенты будут более довольными и уверенными, что с их данными не будет ничего плохого», — сказал Ян Голдберг, профессор Университета Ватерлоо и соавтор статьи о Mitigator.

Источник: Engadget