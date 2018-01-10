Razer Project Linda — концепт док-станции для превращения смартфона Razer Phone в ноутбук

В прошлом году Razer выбрала выставку CES для демонстрации диковинного концепта игрового ноутбука Project Valerie с тремя дисплеями, с которым позже приключилась интересная история, а в этом году производитель решил удивить общественность не менее занимательной концептуальной разработкой под кодовым названием Project Linda. И это очередное воплощение идеи превращения смартфона в рабочую станцию. Говоря конкретнее, Project Linda – это стыковочная станция для вышедшего в прошлом году смартфона Razer Phone.

«Ноутбук» Razer Project Linda оснащен сенсорным дисплеем диагональю 13,3 дюйма и разрешением Quad HD (2560х1440 пикселей), который, как и экран смартфона, поддерживает HDR и частоту обновления 120 Гц. К слову, экран самого смартфона, который помещается в специальное углубление прямо по центру под полноразмерной клавиатурой, играет роль тачпада. Возможность подключения мыши здесь также предусмотрена.

Как отмечает производитель, используя вычислительные возможности смартфона – SoC Snapdragon 835 и 8 ГБ ОЗУ, устройство обеспечивает возможность работы с Android в более удобном ноутбучном формате. С учетом существования инициативы Always Connected PC интересна возможность запуска на устройстве ОС Windows 10. Этот сценарий вполне мог бы вдохнуть новую жизнь в саму концепцию превращения смартфона в ноутбук, которую мы видели еще в 2011 году, когда вышел смартфон Motorola Atrix 2 с сопутствующей док-станцией.

В конфигурацию стыковочной станции Razer Project Linda входит накопитель объемом 200 ГБ, порты USB-A и USB-C, камера разрешением 720p, массив микрофонов и разъем для наушников, которого нет у смартфона. Емкости встроенной батареи составляет 53,6 Вт∙ч, чего, по словам производителя, должно хватить на три полные зарядки смартфона. То есть да, станцию еще можно использовать для зарядки подключенного смартфона.

Razer Project Linda имеет толщину всего 15 мм и весит 1,25 кг. При этом каркас корпуса изготовлен из алюминиевого сплава.

Как и в случае с предыдущими концептами Razer, нет никакой информации касательно планов выпуска серийного продукта. Сейчас Razer собирает отзывы и, похоже, здесь все будет зависеть от уровня интереса пользователей. Но опыт предыдущих лет показывает, что особых надежд возлагать не стоит и воспринимать разработку надо как любой другой концепт.

Источник: gsmarena