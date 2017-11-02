Представлен смартфон Razer Phone с упором на игры и развлекательный контент

Как и ожидалось, вчера поздно вечером Razer представила свой первый смартфон под незамысловатым Razer Phone. Да, этот тот самый игровой смартфон, о котором мы в последнее время много писали. Об аппарате многое было известно заранее, так что повторим и подведем итоги.

Дизайн смартфона Razer Phone ровно такой, какой был на тех нескольких изображениях, попавших в сеть за последнее время – прямоугольный корпус с острыми углами и достаточно широкими по нынешним меркам рамками сверху и снизу. В целом по дизайну Razer Phone явно перекликается со смартфоном Nextbit Robin. Как мы уже писали не один раз, в начале года Razer стала новым владельцем стартапа Nextbit, разработчика смартфона Nextbit Robin с неограниченным объемом памяти. Так что ничего удивительного в этом нет.

Технические характеристики у Razer Phone выдержаны на высшем уровне.

Устройство оснащено дисплеем IPS, в котором используются транзисторы IGZO. Диагональ экрана составляет 5,7 дюйма, разрешение – QHD (2560х1440 пикселей). Экран занимает 72,7% площади лицевой панели и имеет максимальную кадровую частоту в 120 Гц – это вдвое больше, чем у любого мобильного устройства на рынке, если только это не iPad Pro. Кроме того, смартфон получил фирменную технологию адаптивной кадровой синхронизации UltraMotion – динамическое изменение кадровой частоты дисплея в соответствии с формированием очередного кадра графическим процессором. По сути, это мобильный аналог технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Эта технология была разработана совместно с Qualcomm и, как утверждается, никакого пагубного воздействия на батарею она не оказывает.

Основой Razer Phone служит флагманская SoC Snapdragon 835, в помощь которой установлено целых 8 ГБ оперативной памяти. Флэш-памяти предусмотрено 64 ГБ с возможностью дополнительно использовать карты microSD объемом до 256 ГБ.

Конечно же, Razer Phone получил сдвоенную основную камеру. Основной модуль разрешением 12 Мп оснащен объективом с диафрагмой F/1,75, а дополнительный разрешением 13 Мп получил объективом с диафрагмой F/2,6. Модули сдвоенной камеры смартфона Razer Phone обеспечивают двукратный оптический зум и съемку видео 2160p с частотой 30 к/с. Кроме того, основная камера снабжена вспышкой на двух светодиодах. Фронтальной камере разрешением 8 Мп достался объектив с диафрагмой F/2,0.

Работу смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 4000 мА∙ч. Производитель заверяет, что смартфон может работать до 12,5 часов в режиме воспроизведения видео или до 63,5 часов в качестве музыкального плеера. Кроме того, в данном случае можно рассчитывать на семь чистых часов игры в Hearthstone. Поддерживается технология быстрой зарядки Qualcomm QuickCharge 4.0+, которая позволяет зарядить смартфон от 0 до 85% всего за час.

Корпус аппарата изготовлен фрезерованием из цельного куска алюминия.

Отдельного внимания заслуживает качественная аудиоподсистема. Помимо игрового новинка вполне может претендоваться еще и на звание музыкального смартфона. Для этого он располагает 24-битным ЦАП, парой фронтальных стереофонических громкоговорителей с поддержкой технологии Dolby Atmos, причем на каждый отведено по усилителю, сертифицированному THX (впервые среди смартфонов).

Из остального можно отметить разъем USB-C (адаптер для наушников с разъемом 3,5 мм входит в комплект поставки) и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.

Из коробки смартфон Razer Phone работает под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Nova Launcher Prime Razer Edition. Обновление до Oreo должно стать доступным в первом квартале следующего года.

Габариты смартфона равны 158,5х77,7х8 мм при массе 197 г.

Ограниченным тиражом будет выпущена специальная версия Razer Phone с фирменным логотипом зеленого цвета на задней панели.

В продажу смартфон Razer Phone поступит 17 ноября по цене $699 за разблокированную версию без контракта, прием предзаказов откроют уже завтра.

Источник: GSM Arena