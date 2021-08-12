Razer выпустил обновленные беспроводные наушники Hammerhead True Wireless с активным шумоподавлением и RGB-подсветкой Chroma

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Компания Razer объявила о выпуске второго поколения беспроводных наушников Hammerhead True Wireless, добавив в них RGB-подсветку Razer Chroma и активное шумоподавление (ANC), которое обеспечит полное погружение в звуковую среду при любых условиях окружающего шума.

Второе поколение беспроводных наушников Razer Hammerhead True Wireless является эволюционным развитием и так достаточно удачной первой модели. В новинку добавили фирменную подсветку Razer Chroma RGB, технологию активного шумоподавления с двойным микрофоном для подавления шума окружающей среды (ENC) и улучшенные силиконовые амбушюры.

При этом основная изюминка первой модели — игровой режим Razer с ультранизкой задержкой (60 мс) осталась на месте. Новые Hammerhead True Wireless также обеспечивают до 32,5 часов автономной работы, что позволяет геймерам вести активный образ жизни. Для улучшения качества звучания наушники Hammerhead True Wireless можно подключить к приложению Razer Audio, которое позволяет настраивать уникальный звуковой профиль для музыки и игр на любом устройстве с поддержкой Bluetooth.

Беспроводные наушники Razer Hammerhead True Wireless уже доступны в продаже по рекомендованной розничной цене $129,99.

Источник: Razer