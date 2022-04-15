Razer выпустила свой первый ноутбук на Linux за $3500 — он предназначен для исследователей ИИ

Компания Razer расширила модельный ряд ноутбуков и в дополнение к устройству Blade с Windows подготовила к выпуску новую модель с предустановленной ОС Ubuntu Linux. Новинка представляет собой модифицированную версию прошлогоднего Razer Blade 15 Advanced, но при этом модель Razer x Lambda Tensorbook ориентирована на исследователей машинного обучения и ИИ, а не геймеров.

Ноутбук Razer x Lambda Tensorbook имеет практически такие же технические характеристики, как и топовая версия Razer Blade 15 Advanced. Устройство оснащено процессором Intel Core i7 11-го поколения, оперативной памятью объёмом до 64 ГБ и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q. Покупатели также получают 15,6-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 1440p и частоты обновления 165 Гц, два порта Thunderbolt 4, три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, слот для карт UHS-III SD, модули беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Ёмкость батареи составляет 80 Втч. Ноутбук имеет массу 2 кг. Система поставляется с предустановленными «последними драйверами и инструментами машинного обучения, включая PyTorch, Tensorflow, CUDA и cuDNN».

Цена ноутбука Razer x Lambda Tensorbook составляет $3500.

Источник: The Verge