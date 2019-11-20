Разработчики Diablo IV рассказали о некоторых идеях, которые планируется реализовать в игре





Совсем недавно состоялся официальный анонс игры Diablo IV, тем не менее компания Blizzard уже успела поделиться некоторыми ключевыми аспектами, касающимися разработки игры. Эти сведения заинтересуют игровое сообщество, которое было далеко не в восторге от прошлогоднего анонса Diablo Immortal.

В частности, ведущий разработчик Дэвид Ким рассказал, что команда рассматривает выбор между бесконечной или конечной системой получения опыта и уровней персонажа. Одна версия системы прокачки имеет ограничение по уровню. Но, суд по всему, она уступает место другой системе с бесконечными уровнями, так как существует много игроков, желающих постоянно двигаться в игре дальше в погоне за более высокими рангами.

Также следует отметить, что демонстрация на BlizzCon 2019 включала заблокированные «слоты навыков» в пользовательском интерфейсе. Но, очевидно, выбор навыков останется открытым в финальной версии игры. Кроме того, разработчики «заново пересматривают» возможность включения древних предметов в игру. Это делается на основе обратной связи с игровым сообществом.

Более подробные сведения о процессе разработки игры Diablo IV и её возможностях планируется предоставить в феврале. Хотя дата выхода игры пока не называется, в Blizzard намерены ежеквартально делиться закулисными сведениями о процессе разработке.

Источник: Engadget