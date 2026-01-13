Новости ИИ 13.01.2026 comment views icon

Разработчик удалил игру из Steam — новая девушка убедила его, что ИИ это зло

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Розробник видалив гру зі Steam — нова дівчина переконала його, що ШІ це зло

Инди-разработчик Ээро Лайне объявил об удалении своей игры Hardest из Steam из-за этических сомнений относительно использования ИИ. По его словам, решение связано с убеждениями его новой девушки, которая помогла осознать моральные проблемы генеративного контента.

Релиз игры состоялся в июле 2025 года. Hardest — роуглайк-игра в формате «камень-ножницы-бумага», в которой использовались сгенерированные ИИ арт и музыкальные ассеты. Лайне сообщил, что игра будет снята с продажи на Steam в конце января 2026 года. Он объяснил, что изменил свое отношение к генерации ассетов с помощью искусственного интеллекта настолько, что удаление игры является «этически» единственным рациональным выбором.

«Я использовал генеративный ИИ для разработки Hardest, потому что в университете студентам массово промывают мозги, а все инструменты раздают бесплатно. Но я осознал, что ИИ на самом деле не является бесплатным и имеет значительное влияние на экономику и окружающую среду», — отметил Лайне.

Лайне подчеркнул, что сам факт существования игры может быть использован для оправдания инвестиций в ИИ-компании. Разработчик подчеркнул, что игру он кодировал самостоятельно и сможет перевыпустить ее позже, использовав оригинальные ассеты.

«ИИ-компании никому не приносят пользы, а лишь высасывают ресурсы из экономики и из тяжело работающих людей. Существование игры в нынешнем виде — это позор для всех разработчиков и игроков. Девушка, с которой я встречаюсь уже месяц, помогла мне это осознать», — добавил Лайне.

Да — по его словам, идеологический сдвиг не произошел случайно: именно его девушка подтолкнула его к таким решениям. Игра не имела большого коммерческого успеха: с момента релиза в июле 2025 года она получила лишь смешанный рейтинг отзывов на Steam: ИИ-арт не слишком помог Hardest, отмечают они. Тем, кто все же хочет попробовать Hardest, пока она доступна, остается около двух с половиной недель. Удаление игры состоится 30 января 2026 года.

Розробник видалив гру зі Steam — нова дівчина переконала його, що ШІ це зло
Фото: Steam

Этот случай отражает растущую дискуссию вокруг использования генеративного ИИ в видеоиграх и творческих проектах. Среди индустрии растет беспокойство о влиянии ИИ на рабочие места, авторские права и экономику. Некоторые разработчики и исследователи уже обсуждают этические нормы и потенциальные ограничение использования генеративного контента в коммерческих продуктах. Hardest станет одним из первых примеров, когда автор удаляет собственную игру из-за моральных убеждений, связанных с искусственным интеллектом, что может повлиять на дискуссии об этике и ответственности в цифровой индустрии.

Источник: PCgamer.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
CEO Hugging Face: "Имеем "пузырь" LMM, а не ИИ, который лопнет в следующем году"
Ютубер собрал собственную Steam Machine: Cyberpunk 2077 60+ FPS без FSR в 1440p
Индустрия искусственного интеллекта скрывает $120 млрд долга за центры обработки данных
Кризис библиотек: пользователи ChatGPT массово требуют вымышленные книги, это затрудняет поиск реальных источников
Капиталист или коммунист? Илон Маск говорит, что деньги станут неважными, Дженсен Хуанг просит предупредить, когда
Робота, управляемого ChatGPT, уговорили выстрелить в человека — это было довольно легко
Майнеры переходят на ИИ: Bitfarm "завязывает" с криптовалютами после рекордных убытков более $45 млн
Google Photos получили Nano Banana и другие полезные функции
ChatGPT остановил жестокое мошенничество: преступник выманил у пенсионерки $1 000 000 и собирался выманить еще столько же
Ресторан дома: робокухня Circus CA-1 готовит 120 блюд в час
Почему Steam Machine с 8 ГБ видеопамяти "не потянет": тест выявил слабое место SteamOS
ChatGPT бьет по Google: директор по приложениям OpenAI рассказал о новых функциях поиска
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Steam в ноябре 2025: мобильная RTX 4060 снова лидер, RTX 5070 обошла 4070, а Radeon RX 9000 до сих пор нет в топе
Строительство датацентров ИИ создало дефицит меди: нехватка 300 тыс. тонн в этом году и 30% к 2035
Клиент Steam стал полностью 64-битным
Китай запустил распределенный вычислитель ИИ длиной 55 000 км — сеть охватывает 40 городов
Рождение трансформеров: этот робот разделяется на отдельные части в зависимости от обстоятельств
Глава Microsoft Сатья Наделла: "Отрасль ИИ должна заслужить разрешение общества на потребление энергии"
Анализ: OpenAI будет оставаться убыточной до 2030 года и требует дофинансирования $207 млрд
В 10 000 раз меньшая модель ИИ TRM опередила большие языковые модели в логике
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить