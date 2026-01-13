Разработчик удалил игру из Steam — новая девушка убедила его, что ИИ это зло

Инди-разработчик Ээро Лайне объявил об удалении своей игры Hardest из Steam из-за этических сомнений относительно использования ИИ. По его словам, решение связано с убеждениями его новой девушки, которая помогла осознать моральные проблемы генеративного контента.

Релиз игры состоялся в июле 2025 года. Hardest — роуглайк-игра в формате «камень-ножницы-бумага», в которой использовались сгенерированные ИИ арт и музыкальные ассеты. Лайне сообщил, что игра будет снята с продажи на Steam в конце января 2026 года. Он объяснил, что изменил свое отношение к генерации ассетов с помощью искусственного интеллекта настолько, что удаление игры является «этически» единственным рациональным выбором.

«Я использовал генеративный ИИ для разработки Hardest, потому что в университете студентам массово промывают мозги, а все инструменты раздают бесплатно. Но я осознал, что ИИ на самом деле не является бесплатным и имеет значительное влияние на экономику и окружающую среду», — отметил Лайне.

Лайне подчеркнул, что сам факт существования игры может быть использован для оправдания инвестиций в ИИ-компании. Разработчик подчеркнул, что игру он кодировал самостоятельно и сможет перевыпустить ее позже, использовав оригинальные ассеты.

«ИИ-компании никому не приносят пользы, а лишь высасывают ресурсы из экономики и из тяжело работающих людей. Существование игры в нынешнем виде — это позор для всех разработчиков и игроков. Девушка, с которой я встречаюсь уже месяц, помогла мне это осознать», — добавил Лайне.

Да — по его словам, идеологический сдвиг не произошел случайно: именно его девушка подтолкнула его к таким решениям. Игра не имела большого коммерческого успеха: с момента релиза в июле 2025 года она получила лишь смешанный рейтинг отзывов на Steam: ИИ-арт не слишком помог Hardest, отмечают они. Тем, кто все же хочет попробовать Hardest, пока она доступна, остается около двух с половиной недель. Удаление игры состоится 30 января 2026 года.

Этот случай отражает растущую дискуссию вокруг использования генеративного ИИ в видеоиграх и творческих проектах. Среди индустрии растет беспокойство о влиянии ИИ на рабочие места, авторские права и экономику. Некоторые разработчики и исследователи уже обсуждают этические нормы и потенциальные ограничение использования генеративного контента в коммерческих продуктах. Hardest станет одним из первых примеров, когда автор удаляет собственную игру из-за моральных убеждений, связанных с искусственным интеллектом, что может повлиять на дискуссии об этике и ответственности в цифровой индустрии.

Источник: PCgamer.com