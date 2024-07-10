Разработчик украинской игры «Эхо Припяти» планировал продажи на россии — «чтобы собрать деньги на ВСУ»

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Сейчас Chornozem Interactive, студия-разработчик симулятора хождения «Эхо Припяти», публично извинилась и заявила, что продажи на россии отменили после переговоров с командой.

В украинском геймдеве разгорелся скандал: один из партнеров студии Chornozem Interactive, сценарист Андрей Чебанков, обнаружил, что игру рекламируют в российской «вконтакте», а последующие скриншоты из переписки в рабочем чате лишь подтвердили планы студии по продаже игры на россии:

Ехо Прип’яті. Я трошки подумав і вирішив, що світ має все ж таки знати. NDA я не підписував, імена зафарбував. Почалося все з того, що ранком мене дуже «обрадувало» повідомлення про те, що керівник розробки всерйоз задумався дозволити продажі в росії, бо про його гру написало… pic.twitter.com/9afvcVnvQS — Андрій Чебанков (@anomalypryt) July 9, 2024

В переписке руководитель разработки говорит, что продажи на россии планировались «изначально», а также сравнивал собственную игру со S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, в которой в отличие от творения GSC Game World, якобы не будет русского языка. Идею руководителя раскритиковала и остальная команда Chornozem Interactive, а некоторые решили уйти из студии после таких новостей:

На щастя, його ідея не здобула відгук в серцях команди і деякі її навіть покинули. Включно зі мною. Добре, що я не встиг нічого зробити, бо це єбать яка хуйня. pic.twitter.com/GV3GoWGv7P — Андрій Чебанков (@anomalypryt) July 9, 2024

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Далее под заметкой появился комментарий (вероятно, от того самого руководителя разработки):

«Дорогой Андрей, спасибо тебе, что ты решил попробовать разрушить нам несколько месяцев тяжелой работы, и бессонных ночей. Мы средства с продаж рф собирались реализовать в Украине, в основном на ВСУ, и ты это знаешь».

На официальном аккаунте игры в Twitter студия опубликовала заявление, в котором извинилась за свои планы. В посте пишут, что скриншоты переписки не отражают картины в полном объеме, а вырученные с продаж игры деньги планировали использовать для помощи Украине.

«Сначала мы действительно рассматривали возможность выхода на российский рынок. Это было связано со стремлением найти средства на финансирование гуманитарных инициатив, направленных на помощь Украине в связи с войной и на помощь ВСУ. Однако после тщательного анализа и размышлений мы решили отказаться от этой идеи. Это решение было принято после разговора с нашей командой».

С полным текстом заявления можно ознакомиться в посте:

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Остается надеяться, что инициатива по продаже игры на россии принадлежала одному человеку, который, к сожалению, таким образом, сделал плохую рекламу «Эху Припяти» в Украине. Мы отправили в студию запрос о комментарии, чтобы уточнить этот момент, поскольку к работе над игрой приложили руки немало людей, и большинство действительно могли не знать о планах работодателя. Ответа еще не получили, но обновим текст как только он поступит.

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