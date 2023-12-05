Разработчики Fortnite «понерфили‎» ягодицы Солида Снейка — игроки возмущены и требуют сделать их «достаточно сочными‎»

Как и в Super Smash Bros. Ultimate, главный герой Metal Gear Solid имеет плоскую пятую точку в королевском сражении Epic Games.

Первый сезон пятой главы Fortnite стартовал, представляя новые локации, оружие для разблокировки и скины – один из таких, Снейк из Metal Gear Solid, глубоко расстроил игроков своим внешним видом.

Солид Снейк, главный герой многих игр Metal Gear Solid, кратковременно появлялся в экшн-платформере Ape Escape 3, спортивной игре Evolution Skateboarding и ряде боевиков, включая DreamMix TV World Fighters и серию Super Smash Bros. Хотя он в целом сохранял свой оригинальный вид во всех играх, одна вещь иногда претерпевала изменения — «сочность» его ягодиц.

we have to get solid snake out of the multiverse. if he shows up in another game his ass is gonna be fully concave. every time he meets ryu from street fighter he has less cake. pic.twitter.com/Lr5SxRnPs1 — Topher Florence (@topherflorence) December 3, 2023

Эта часть тела персонажа обычно достаточно заметна во время прыжков и ползания, но разработчики «понерфили‎» Нерфить — термин, который используется в компьютерных играх в значении «ослабить» или «сделать менее опасным». ягодицы Снейка в Super Smash Bros Ultimate, и теперь то же самое произошло в Fortnite.

OTACON THEY TOOK MY ASS I CAN'T SHIT pic.twitter.com/JwhOUKlcMD — mora 💎 🇵🇸 (@moragearsolid) December 3, 2023

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В TikTok, Reddit и Twitter игроки жалуются на перемены во внешнем виде персонажа. Некоторые трагически заявляют, что Epic Games — или Fortnite — ненавидят «мужские ягодицы», поскольку разработчики сделали их плоскими и у других персонажей, включая Капитана Америку и Думгая.

«Fortnite понефил ягодицы Снейка‎», — написал в Twitter пользователь AttackOnCoffee. «Это преступление‎».

Источник: Kotaku