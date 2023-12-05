Новости Игры 05.12.2023 в 12:29 comment views icon

Разработчики Fortnite «понерфили‎» ягодицы Солида Снейка — игроки возмущены и требуют сделать их «достаточно сочными‎»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Разработчики Fortnite «понерфили‎» ягодицы Солида Снейка — игроки возмущены и требуют сделать их «достаточно сочными‎»

Как и в Super Smash Bros. Ultimate, главный герой Metal Gear Solid имеет плоскую пятую точку в королевском сражении Epic Games.

Первый сезон пятой главы Fortnite стартовал, представляя новые локации, оружие для разблокировки и скины – один из таких, Снейк из Metal Gear Solid, глубоко расстроил игроков своим внешним видом.

Солид Снейк, главный герой многих игр Metal Gear Solid, кратковременно появлялся в экшн-платформере Ape Escape 3, спортивной игре Evolution Skateboarding и ряде боевиков, включая DreamMix TV World Fighters и серию Super Smash Bros. Хотя он в целом сохранял свой оригинальный вид во всех играх, одна вещь иногда претерпевала изменения — «сочность» его ягодиц.

Эта часть тела персонажа обычно достаточно заметна во время прыжков и ползания, но разработчики «понерфили‎»Разработчики Fortnite «понерфили‎» ягодицы Солида Снейка — игроки возмущены и требуют сделать их «достаточно сочными‎»Разработчики Fortnite «понерфили‎» ягодицы Солида Снейка — игроки возмущены и требуют сделать их «достаточно сочными‎»Нерфить — термин, который используется в компьютерных играх в значении «ослабить» или «сделать менее опасным». ягодицы Снейка в Super Smash Bros Ultimate, и теперь то же самое произошло в Fortnite.

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В TikTok, Reddit и Twitter игроки жалуются на перемены во внешнем виде персонажа. Некоторые трагически заявляют, что Epic Games — или Fortnite — ненавидят «мужские ягодицы», поскольку разработчики сделали их плоскими и у других персонажей, включая Капитана Америку и Думгая.

«Fortnite понефил ягодицы Снейка‎», — написал в Twitter пользователь AttackOnCoffee. «Это преступление‎».

Источник: Kotaku

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