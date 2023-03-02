Разработчики карты DeepStateMAP выпустили мобильное приложение — украинский театр военных действий в смартфоне

Команда DeepStateMAP — одной из самых популярных и точных карт боевых действий в Украине — создала мобильное приложение для удобной работы с онлайн-сервисом на смартфонах. Тестовая версия вышла в октябре 2022 года, а 28 февраля состоялся релиз финальной версии 1.0.0.

Карта DeepStateUA о ходе военных действий развивает украинская команда, которая имеет хорошую репутацию и публикует проверенную информацию. Уже хорошо знакомый многим украинцам сервис позволяет следить за ходом военных действий российско-украинской войны, расположением российских подразделений и их передвижениями. Карта цитируется и используется для визуализации военных действий в украинских и мировых СМИ. Теперь дополнительно к веб-версии доступно официальное мобильное приложение. Фактически, это украинский театр военных действий в смартфоне.

По функциональным возможностям мобильный DeepStateUA мало чем уступает десктопному. Обычный и топографический слои также доступны в растровом формате, что позволяет быстро работать с картой. Территория поделена на зоны, закрашенные соответствующим цветом, обозначены расположение вражеских (русских) подразделений и аэродромов.

Спутниковый слой может работать более медленно, поскольку содержит векторную компоненту. Разработчики обещают поправить это в будущих обновлениях.

Приложение поддерживает возможность кэширования загруженных данных – если раньше просматривали данные в каком-то месте, то они будут доступны даже без Интернета. Поиск, инфо и последние обновления собраны в одном островке (галерея выше).

Разработчики отмечают, что никакой наружной рекламы не планируется только карта и внутренние объявления. В то же время, команда уверяет, что продолжит активно развивать приложение — со временем планируют добавить инструмент «Патоген» (показывает видоизмененные данные концентрации численности врага по всем линиям фронта для гражданских), симуляцию ядерного оружия и азимут для военных.

Приложение DeepStateMAP полностью бесплатное и его уже можно скачать на Android. А вот перспективы выхода на iOS пока достаточно туманны — как отмечают разработчики, Apple считает, что команда унижает «расу россиян». DeepStateMAP предостерегает пользователей от подделок и отправки средств.