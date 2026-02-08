Реальная цена батареи iPhone 17 Pro в 10 раз меньше, чем взимает Apple за замену

Феноменальные наценки Apple на замену аккумуляторов могут шокировать. Аккумулятор в iPhone 17 Pro Max стоит всего $12, а Apple берет $119 за его замену. По крайней мере, так утверждают постоянные пользователи.





То, что Apple может использовать свой масштаб и экономию от большого производства для того, чтобы договариваться об относительно приемлемой цене на батареи iPhone, сегодня никого не удивишь. В заметке на X о недостатках кремний-углеродных батарей инсайдер Schrödinger поделился интересной информацией: батарея емкостью 5 088 мА-ч для iPhone 17 Pro Max на самом деле стоит Apple $12, тогда как кремний-углеродная батарея на 6 000 мА-ч обычно стоит $18, но имеет значительно меньшие габариты.

«Кремний-углеродные батареи еще не готовы для массовых брендов. Я говорю это снова и снова — те люди на Twitter, которые якобы «разбираются в технологиях», на самом деле ничего не знают. Батарея Apple на 5088 мА-ч стоит $12, а 6000 мА-ч батарея, меньшая за нее, стоит $18. Вы действительно думаете, что дело в экономии затрат?», — пишет Schrödinger.

Если не углубляться в плюсы и минусы кремний-углеродных батарей в этой публикации, эти оценки стоимости, если они точны, демонстрируют чрезвычайно высокие наценки, которые Apple получает на замене батарей. В конце октября 2025 года Apple официально опубликовала цены на запчасти для серии iPhone 17. Пользователи могут приобрести такие запчасти для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в магазине Self-Service Repair Store:

Аккумулятор — $119

Заднее стекло — $159

Фронтальная камера — $199

Корпус с батареей — $299

Дисплей iPhone 17 Pro — $329

Дисплей iPhone 17 Pro Max — $379

Исходя из цены $119 за замену батареи, Apple получает $100 прибыли, или 89 % маржи на каждой замене батареи iPhone 17 Pro Max, если оценка Schrödinger точна. Даже учитывая меньший эффект масштаба при замене батарей, это невероятно высокая прибыль, которую можно считать откровенным завышением цены.





Впрочем, другие пользователи в комментариях объясняют сверхвысокую цену замены батареи сложностью процесса:

«Это очень точная работа, потому что телефон нужно открывать специальными инструментами. Если бы это было так просто, люди бы покупали батарею и меняли ее сами. Однажды мне надо было заменить экран в моем Samsung. Работа и сам экран обошлись мне в $350. Но когда телефон открыли, они позвонили и спросили, хочу ли я заменить батарею, потому что она начала раздуваться. Батарея стоила $20. Она была дешевле, потому что телефон уже был разобран», — пишет юзер с ником SkinnyElephant.

С положительной стороны, iPhone 17 Pro Max недавно стал победителем в широком тестировании батарей от CNET, в котором соревновались 35 смартфонов. Базовый iPhone 17 и OnePlus 15 заняли второе место, что было неожиданным, учитывая, что батарея базового iPhone 17 на 49,4 % меньше батареи OnePlus 15 — это подтверждает оптимизацию Apple на уровне ОС. Поэтому можно утверждать, что пользователи все же получают «стоимость за свои деньги», даже если Apple устанавливает высокие наценки на свои батареи.

