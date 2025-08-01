Отчет Apple за Q3 2025: вышел трехмиллиардный iPhone, потеря $800 млн из-за новых пошлин, прибыль +10%

Финансовый отчет Apple за третий квартал 2025 года отражает бурные изменения в мире, в частности, таможенные. В целом отчет положительный, а акции Apple после него выросли.

Согласно отчёту, компания получила доход в размере $94,04 млрд—на 10% больше, чем в том же квартале прошлого года, с ожидаемыми на этот квартал $89,22 млрд. Из них $44,58 млрд принесли iPhone, $8,05 млрд — все компьютеры Mac; чуть меньше, $6,58 млрд, дали iPad, а остальная электроника принесла $7,4 млрд; третьей по размеру статьей дохода стали услуги ($27,42 млрд). При этом чистая прибыль Apple составила $23,43 млрд.

«Сегодня Apple с гордостью сообщает о рекордном квартальном доходе в июне, который демонстрирует двузначный рост продаж iPhone, Mac и услуг, а также рост по всему миру, в каждом географическом регионе. На WWDC25 мы с радостью представили новый замечательный дизайн программного обеспечения, который охватывает все наши платформы, а также анонсировали еще больше замечательных функций Apple Intelligence», — отметил глава компании Тим Кук.

Этот квартал отметился знаменательным событием — Apple выпустила свой трехмиллиардный iPhone. Во время сегодняшнего разговора с аналитиками Тим Кук сообщил, что компания с момента запуска iPhone в 2007 году отгрузила 3 млрд аппаратов. Напомним, Apple выпустила миллиардный iPhone в июле 2016 года, через девять лет после выхода первого. Тогда Кук назвал iPhone «одним из самых важных, самых успешных продуктов в истории, изменивших мир». Неизвестно, когда отгрузила свой двухмиллиардный iPhone, но аналитики считают, что это произошло примерно в сентябре 2021 года.

Но Apple работает в реальном мире, где случаются не только приятные вещи. Тим Кук рассказал, как тарифная война США влияет на бизнес компании, а также чего ждать в течение следующего квартала.

«За июньский квартал мы понесли расходы, связанные с тарифами, примерно на $800 млн. За [предстоящий] сентябрьский квартал, учитывая текущие глобальные тарифные ставки, политику и влияния в течение оставшейся части квартала, и отсутствие новых пошлин, мы оцениваем, что наши расходы увеличатся примерно на $1,1 млрд».

Впрочем даже это не так плохо, как могло быть. В прошлом квартале компания обнародовала прогноз влияния пошлин в размере $800 млн, следовательно Apple сэкономила $100 млн. Компания не сообщает какие именно продукты, регионы или направления деятельности пострадали больше всего. Но известно, что Apple удалось остановить спад в Китае, где доход вырос на 4%. Количество пользователей iPhone в материковом Китае стало рекордным (Тим Кук не сказал, каким именно).

«iPhone составлял тройку лучших моделей в городском Китае, что является чрезвычайным показателем. Также, если посмотреть на другие продукты, Mac, iPad и Watch, большинство покупателей, которые покупают в материковом Китае, были новыми для этого продукта»

Финансовый директор Кеван Парекх также отметил, что в течение квартала iPhone был самой популярной моделью в США, городском Китае, Великобритании, Австралии и Японии в течение июньского квартала. По его словам, продажи выросли везде, особенно в Европе, Большом Китае и остальном Азиатско-тихоокеанском регионе. После публикации отчета акции Apple выросли на 3%.

Источник: 9to5mac