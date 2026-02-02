Самый большой в истории Apple: iPhone Fold получит аккумулятор на 5500 мАч

Инсайдер говорит, что iPhone Fold получит самую большую батарею в истории смартфонов Apple. Емкость аккумулятора составит примерно 5500 мАч.





Для сравнения, нынешний рекорд принадлежит iPhone 17 Pro Max с батареей на 4823 мАч. Однако «первое место» скоро может забрать другое устройство. По данным инсайдера Instant Digital на Weibo, уже позже в этом году планируют показать «книжку» iPhone Fold вместе с серией iPhone 18 Pro и iPhone Air 2.

Батарея на 5500 мАч станет преимуществом среди большинства конкурентов Samsung Galaxy Z Fold 7 оснащен батареей на 4400 мАч, а Google Pixel 10 Pro Fold — 5015 мАч. По предварительным слухам, Samsung представит Galaxy Z Fold 8 с аккумулятором до 5000 мАч перед релизом iPhone Fold. Однако даже при таком сценарии Apple останется впереди.

Другой пользователь Fixed Focus Digital утверждал, что аккумулятор складного iPhone может быть даже больше 5500 мАч. Его слова подтверждают тексты инсайдера yeux1122 о батарее в диапазоне 5400-5800 мАч, чтобы улучшить автономность и уменьшить размеры компонентов.





Теоретически увеличить емкость будущего смартфона возможно благодаря перехода индустрии на кремний-углеродные (Si/C) аккумуляторы. К примеру: сейчас рекорд среди складных смартфонов удерживает Vivo X Fold 5G с батареей на 6000 мАч. Уже его вряд ли сможет перекрыть новинка Apple.

По слухам, кроме аккумулятора, iPhone Fold приписывают следующие характеристики:

7,8-дюймовый внутренний дисплей без видимой складки;

5,5-дюймовый внешний экран;

толщина 9 мм в сложенном состоянии и 4,5 мм в разложенном;

четыре камеры: одна снаружи, две сзади, одна на внутреннем дисплее;

Touch ID в кнопке питания;

чип A20 Pro, изготовленный на 2-нм техпроцессе TSMC + 12 ГБ ОЗУ.

По предварительным оценкам, цена iPhone Fold может составить от $2000 до $2500, что сделает его самым дорогим iPhone в истории линейки. Параллельно компания якобы готовит iPhone Flip и уже ищет поставщиков.

Источник: PhoneArena, MacRumors