Редактор Notion AI для самостоятельного создания текстов стал доступен всем желающим – 20 запросов (временно) бесплатно, в дальнейшем $10 в месяц

В ноябре прошлого года в сервисе заметок Notion появилась новая функция ИИ, которая могла самостоятельно писать блоги, электронные письма, списки плюсов и минусов, стихи и другие тексты. Тогда алгоритм генеративного машинного обучения Notion AI находился в режиме приватного тестирования. А теперь компания открыла доступ к нему для всех желающих, в том числе тех, кто использует бесплатную версию сервиса.

По данным Notion, более 2 млн человек записались в список ожидания, чтобы опробовать альфа-версию Notion AI. После 10 недель тестирования компания обнаружила, что большинство тестировщиков не просили Notion AI писать сообщения в блогах и маркетинговые электронные письма с нуля. Вместо этого они использовали ИИ для улучшения своих собственных текстов. Notion AI включает меню форматирования, которое содержит параметры для редактирования текста. Например, алгоритм может сокращать или увеличивать длину текста, изменять стилистику, исправлять орфографические и грамматические ошибки.

«Это говорит, что большинство людей начинают с написания собственного контента и относятся к ИИ как к мыслительному партнеру и редактору», — сообщили в Notion.

Компания также обнаружила, что люди часто использовали опцию Notion AI «улучшить написание». Компания сравнивает эту функцию с усилителем слов одним щелчком мыши.

На основании результатов альфа-тестирования компания решила «полностью переработать» Notion AI, чтобы сделать его более «итеративным и диалоговым». Новая версия инструмента будет генерировать последующие запросы, пока пользователь не будет удовлетворён результатами.

«Notion AI полезен для создания нового контента, но он также будет обобщать длинные документы, извлекать ключевые выводы из беспорядочных заметок, улучшать ваш стиль письма и многое другое», — уточняет Notion.

Notion предлагает доступ к Notion AI для всех желающих, но с некоторыми ограничениями. До 5 апреля все пользователи смогут получить по 20 бесплатных ответов ИИ. Затем для дальнейшей работы с Notion AI придётся оформить подписку стоимостью $10 в месяц. При покупке годового тарифа можно получить скидку в размере 20%. Для клиентов Plus, Business и Enterprise доступ к Notion AI будет стоить $10 за одного участника в месяц.

Источник: engadget