Редакторы Википедии попросили Фонд «Викимедиа» прекратить прием пожертвований в криптовалюте

Сообщество Википедии, которое состоит из активных редакторов-старожилов, проголосовало за исключение криптовалюты из вариантов пожертвований в Фонд «Викимедиа». Редактор GorillaWarfare обратился к фонду прекратить прием криптовалюты, обосновав это «чрезвычайно рискованными инвестициями». Также среди причин – обязательства фонда по обеспечению экологической устойчивости. Майнинг требует огромного количества энергии, что никак не способствует сохранению экологии.

Обращение от редакции: Ребятам из 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые защищают границу на Сумщине, нужны тепловизоры. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Андрей Заика (солдат 3-й роты 29-го ОкрСтБат), номер карты 5363 5420 1878 0370. Спасибо за помощь. Слава Украине!

Обсуждение заняло три месяца, после чего прошло голосование, на котором решили исключить криптовалюты из списка пожертвований.

Одним из аргументов стала статистика по уже совершенным транзакциям. За все время было пожертвований на сумму чуть более $130 тыс. Криптовалюта принесла около 0,08% всего дохода Фонда «Викимедиа» в прошлом году и остается одним из самых маленьких каналов дохода.