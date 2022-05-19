Власти США проводят новое расследование против Tesla Autopilot после аварии Model S, в которой погибли 3 человека

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало расследование в отношении системы Tesla Autopilot после того, как электромобиль Model S попал в аварию, в результате которой погибли три человека. Ведомство также заявило, что в настоящее время изучает более 30 инцидентов, связанных с автопилотом Tesla.

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Авария произошла 12 мая на участке Маринерс-Майл в Ньюпорт-Бич. Сообщается, что электромобиль врезался в бордюр и столкнулся со строительной техникой, в результате чего погибли все трое пассажиров. Трое строителей также госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни. Полиция отказалась сообщить, была ли причастна к аварии система Tesla Autopilot.

Tesla — один из нескольких автопроизводителей, предлагающих системы помощи водителю Level 2. Такие системы предназначены для облегчения управления автомобилем, но не обеспечивают полного автономного вождения, как системы Level 4 или 5. При этом Tesla инструктирует водителей уделять внимание дорожной ситуации и держать руки на руле.

Следует отметить, что управление NHTSA подверглось критике со стороны Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) за то, что оно не контролирует включение автопроизводителями правильных функций безопасности в свои автономные транспортные средства Level 2. Председатель NTSB Дженнифер Хоменди назвала использование компанией Tesla термина «Full Self-Driving» (полное самостоятельное вождение) для новейшей системы Autopilot «вводящим в заблуждение и безответственным». Она также заявила, что это явно ввело в заблуждение многих людей и побудило их к неправильному использованию и злоупотреблению технологией.

Источник: Engadget