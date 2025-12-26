На Netflix вышел второй том "Очень странных дел" с 3 новыми эпизодами

С сегодняшнего дня на Netflix доступны для просмотра три новых эпизода «Очень странных дел» — второй из в целом трех томов, на которые разделили пятый и финальный сезон.

Все имеют украинский дубляж и длятся не более 3,5 часа.

Эпизод 5, «Электрошок» — 1 час 8 минут

Эпизод 6, «Побег из Камазоца» — 1 час 15 мин

Эпизод 7, «Мост» — 1 час 6 мин

«Очень странные дела» — это научно-фантастический сериал Netflix, повествующий о противостоянии жителей вымышленного городка Хокинс существам из параллельного мира, или же Изнанки. В пятом сезоне команда подходит к ключевой битве с Векной и, как показали предыдущие эпизоды, фактически утраивает свои силы: к Од добавилась ее названая сестра Восьмая, а Уилл внезапно открыл свои сверхспособности, обусловленные связью с коллективным разумом.

Ключевые актеры предыдущих сезонов в составе Милли Бобби Браун, Дэвида Харбора, Вайноны Райдер, Джейми Кэмпбела Бауэра и других повторили свои роли. Тогда как среди новичков отличились Нелли Фишер (младшая дочь Уиллеров) и звезда «Терминатора» Линда Гамильтона в роли загадочной правительственной ученой.

На данный момент пятый сезон «Очень странных дел» имеет рейтинг 84% на Rotten Tomatoes — приличный, но самый низкий в истории шоу. Однако следует упомянуть, что последний эпизод первого тома побил рекорд и ныне является самым высоко оцененным для сериала на IMDb.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Сезон Оценка критиков Оценка зрителей 1 сезон 97% 96% 2 сезон 94% 90% 3 сезон 89% 86% 4 сезон 90% 89% 5 сезон 84% 81%

Интересно, что создатели шоу братья Дафферы были чрезвычайно уверены в успехе пятого сезона и заявляли, что шансы на жалобы в финале составляют 0,5%. Третий и последний том, напомним, выйдет уже 1 января — он будет состоять лишь из одного эпизода продолжительностью более 2 часов.