На Netflix вышел второй том "Очень странных дел" с 3 новыми эпизодами

С сегодняшнего дня на Netflix доступны для просмотра три новых эпизода «Очень странных дел» — второй из в целом трех томов, на которые разделили пятый и финальный сезон.
Все имеют украинский дубляж и длятся не более 3,5 часа.
- Эпизод 5, «Электрошок» — 1 час 8 минут
- Эпизод 6, «Побег из Камазоца» — 1 час 15 мин
- Эпизод 7, «Мост» — 1 час 6 мин
«Очень странные дела» — это научно-фантастический сериал Netflix, повествующий о противостоянии жителей вымышленного городка Хокинс существам из параллельного мира, или же Изнанки. В пятом сезоне команда подходит к ключевой битве с Векной и, как показали предыдущие эпизоды, фактически утраивает свои силы: к Од добавилась ее названая сестра Восьмая, а Уилл внезапно открыл свои сверхспособности, обусловленные связью с коллективным разумом.
Ключевые актеры предыдущих сезонов в составе Милли Бобби Браун, Дэвида Харбора, Вайноны Райдер, Джейми Кэмпбела Бауэра и других повторили свои роли. Тогда как среди новичков отличились Нелли Фишер (младшая дочь Уиллеров) и звезда «Терминатора» Линда Гамильтона в роли загадочной правительственной ученой.
На данный момент пятый сезон «Очень странных дел» имеет рейтинг 84% на Rotten Tomatoes — приличный, но самый низкий в истории шоу. Однако следует упомянуть, что последний эпизод первого тома побил рекорд и ныне является самым высоко оцененным для сериала на IMDb.
|Сезон
|Оценка критиков
|Оценка зрителей
|1 сезон
|97%
|96%
|2 сезон
|94%
|90%
|3 сезон
|89%
|86%
|4 сезон
|90%
|89%
|5 сезон
|84%
|81%
Интересно, что создатели шоу братья Дафферы были чрезвычайно уверены в успехе пятого сезона и заявляли, что шансы на жалобы в финале составляют 0,5%. Третий и последний том, напомним, выйдет уже 1 января — он будет состоять лишь из одного эпизода продолжительностью более 2 часов.
