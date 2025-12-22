"Сезон испорчен": создатель Fallout говорит, что "Очень странные дела" допустили "критическую" ошибку в правилах Dungeons & Dragons

«Очень странные дела» раскритиковал создатель Fallout: New Vegas из-за ошибок в Dungeons & Dragons. Он прямо говорит, что братья Дафферы допустили «критический» промах.

В 5-м сезоне Майк Уилер объясняет возможности Жреца из AD&D первого издания и утверждает, что этот класс может использовать заклинание «Переносящая дверь». Директор дизайна Obsidian и создатель New Vegas Джоша Сойера настолько оскрбила ошибка, что он написал: «Сезон испорчен». Дело в том, что в первом издании Жрецы не знали такого заклинания.

Зрители вспомнили и другие ошибки из предыдущих сезонов. В сериале показывают класс Колдуна, хотя он появился только в третьем издании D&D в 2000 году. В другой сцене бросок семерки во время «Радужных брызг» описывают как эффект слепоты, хотя в первом издании AD&D это работало иначе. А еще Злодеев называют «Разбойниками» — термином, который закрепился только в более поздних редакциях игры.

По мнению Сойера, проблема не в отдельных мелких ошибках. А в систематических промахах, таких как ляп с консолью, который разозлил фанатов ретро-гейминга.

«Еще одна вещь, которая заставляет меня смотреть настороженно на эти ошибки, заключается в том, что пока что в пятом сезоне реплики не просто неправильные для Первого издания (которое они, собственно, и играют), а вместо этого вполне соответствуют Пятому изданию», — добавляет создатель Fallout.

Видео, где Джош Сойер заметил ошибку с классом Жреца

Сойер отвергает объяснение, что персонажи — дети и просто играют «не по правилам». По его мнению, сцены с Эдди Мансоном показывают слишком серьезное отношение к D&D. В реальных игровых группах, по его опыту, подростки либо строго придерживаются правил, либо сознательно подстраивают их под себя. Но «Очень странные дела» систематически путают разные издания, что разрушает временную хронологию.

«В первом сезоне это еще можно объяснить [потому что герои еще совсем дети], но в четвертом и пятом уже выглядит менее правдоподобно», — говорит Сойер.

Сам дизайнер связывает это с тем, что братья Дафферы примерно на 10 лет младше его и, по их же словам, больше увлекались Magic: The Gathering, чем D&D. Ошибки в правилах конечно не разрушают сериал полностью, но могут раздражать преданных фанатов. Для серала «Очень странные дела», который так активно использует Dungeons & Dragons как основу для сюжета, такие мелочи становятся заметными.

Уже через несколько дней стартует премьера второго тома 5-го сезона «Очень странные дела», который смутил фанатов трейлером, а именно фразой Стива и Дастина: «Ты умрешь — я умру». Фанаты уже строят теории, кого ждет самая жестокая смерть за всю историю шоу, и призывают братьев Дафферов «не забирать» их любимцев.

Источник: PC Gamer