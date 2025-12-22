Новости Кино 22.12.2025 comment views icon

"Сезон испорчен": создатель Fallout говорит, что "Очень странные дела" допустили "критическую" ошибку в правилах Dungeons & Dragons

"Сезон зіпсовано": творець Fallout каже, що "Дивні дива" допустились "критичної" помилки в правилах Dungeons & Dragons

«Очень странные дела» раскритиковал создатель Fallout: New Vegas из-за ошибок в Dungeons & Dragons. Он прямо говорит, что братья Дафферы допустили «критический» промах.

В 5-м сезоне Майк Уилер объясняет возможности Жреца из AD&D первого издания и утверждает, что этот класс может использовать заклинание «Переносящая дверь». Директор дизайна Obsidian и создатель New Vegas Джоша Сойера настолько оскрбила ошибка, что он написал: «Сезон испорчен». Дело в том, что в первом издании Жрецы не знали такого заклинания.

Зрители вспомнили и другие ошибки из предыдущих сезонов. В сериале показывают класс Колдуна, хотя он появился только в третьем издании D&D в 2000 году. В другой сцене бросок семерки во время «Радужных брызг» описывают как эффект слепоты, хотя в первом издании AD&D это работало иначе. А еще Злодеев называют «Разбойниками» — термином, который закрепился только в более поздних редакциях игры.

"Сезон зіпсовано": творець Fallout каже, що "Дивні дива" допустились "критичної" помилки в правилах Dungeons & Dragons
«Очень странные дела»

По мнению Сойера, проблема не в отдельных мелких ошибках. А в систематических промахах, таких как ляп с консолью, который разозлил фанатов ретро-гейминга.

«Еще одна вещь, которая заставляет меня смотреть настороженно на эти ошибки, заключается в том, что пока что в пятом сезоне реплики не просто неправильные для Первого издания (которое они, собственно, и играют), а вместо этого вполне соответствуют Пятому изданию», — добавляет создатель Fallout.

Видео, где Джош Сойер заметил ошибку с классом Жреца

Сойер отвергает объяснение, что персонажи — дети и просто играют «не по правилам». По его мнению, сцены с Эдди Мансоном показывают слишком серьезное отношение к D&D. В реальных игровых группах, по его опыту, подростки либо строго придерживаются правил, либо сознательно подстраивают их под себя. Но «Очень странные дела» систематически путают разные издания, что разрушает временную хронологию.

«В первом сезоне это еще можно объяснить [потому что герои еще совсем дети], но в четвертом и пятом уже выглядит менее правдоподобно», — говорит Сойер.

Сам дизайнер связывает это с тем, что братья Дафферы примерно на 10 лет младше его и, по их же словам, больше увлекались Magic: The Gathering, чем D&D. Ошибки в правилах конечно не разрушают сериал полностью, но могут раздражать преданных фанатов. Для серала «Очень странные дела», который так активно использует Dungeons & Dragons как основу для сюжета, такие мелочи становятся заметными.

"Сезон зіпсовано": творець Fallout каже, що "Дивні дива" допустились "критичної" помилки в правилах Dungeons & Dragons
«Очень странные дела»

Уже через несколько дней стартует премьера второго тома 5-го сезона «Очень странные дела», который смутил фанатов трейлером, а именно фразой Стива и Дастина: «Ты умрешь — я умру». Фанаты уже строят теории, кого ждет самая жестокая смерть за всю историю шоу, и призывают братьев Дафферов «не забирать» их любимцев.

Источник: PC Gamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"
Сериал "Ведьмак" поубивал важных персонажей, живых в книгах, и ввел новых, — объясняет шоуранерка
Украинец создал сайт Ratingo с "реальными" топами сериалов: данные из IMDb, Trakt и TMDB, которые обновляют рейтинги каждые 10 мин
Создатель Fallout: современные игры страдают от попыток "быть всем для всех", раньше они были более нишевыми
На Apple TV завершился пятый сезон сериала "Медленные лошади"
Нед Старк становится злодеем: вышел сериал "Робин Гуд" с 80% на Rotten Tomatoes
Создатель "Во все тяжкие" о новом сезоне: "Я лучше разочарую людей, чем буду кормить дерьмом"
Ветеран Fallout возвращается в Obsidian и прерывает пенсию для разработки новой игры
Еще больше Вестероса: HBO продлил "Дом дракона" на 4-й сезон, а "Рыцарь семи королевств" на 2-й
Шоураннер сериала "Рыцарь семи королевств" говорит, что делал первый сезон "только для Джорджа Мартина"
"Канон — это то, что происходит в шоу": создатели "Фоллаут" объяснили, почему во 2 сезоне не будет финала "в стиле New Vegas"
Тодд Говард объявил новый канон: "Fallout 5 будет существовать в мире событий сериала "Фалаут"
Сериал "Фоллаут" раскрыл 15-летнюю тайну Убежища 24, удаленного из New Vegas
От создателя "Во все тяжкие": на Apple TV вышел новый научно-фантастический сериал со 100% рейтингом
Джордж Мартин: "В разработке 5-6 спинофов "Игры престолов" — не только приквелы, но и продолжения"
Аня Чалотра не заходит в соцсети с первого сезона "Ведьмака": "Было много негатива"
Реальный Pip-Boy за $300: Bethesda выпустила "полностью рабочий" наручный ПК из игр Fallout
Дочь Умы Турман рассказала, как мать готовила ее к работе с Тарантино: "Только не снимай обувь"
Создатели "Очень странных дел" назвали 4 эпизода, которые стоит пересмотреть перед новым сезоном
Новый Геральт не помог: просмотры "Ведьмака" упали на 50%
Сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" вошел в тройку лучших премьер HBO Max
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить