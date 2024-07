Реклама Microsoft для Amazon Fire TV: «Вам не нужен Xbox, чтобы играть в игры Xbox»

Microsoft запускает Xbox Gaming на Amazon Fire TV и выпустила рекламу, демонстрирующую, что вам не нужна консоль Xbox, чтобы играть в игры Xbox.

Доступность Xbox Gaming на Amazon Fire TV открывает новые горизонты для геймеров. Теперь играть можно прямо из приложения через облачный гейминг. Это расширяет потенциальную аудиторию игр Xbox и подписки Xbox Game Pass. Все, что нужно — совместимый Fire TV stick, контроллер с Bluetooth и подписка Xbox Game Pass Ultimate.

Реклама Microsoft вызвала резонанс среди некоторых фанатов Xbox. В ролике, напоминающем фильмы серии «Крик», женщина отвечает на звонок незнакомца. Диалог разворачивается вокруг возможности играть на Xbox без самой консоли, что поначалу удивляет героиню.

No console? Don’t be scared.

Xbox Gaming is rolling out today with Amazon Fire TV, where you’ll be able to play games directly from the Xbox app: https://t.co/42ztprdgGw pic.twitter.com/dwuJwWZYs0

— Xbox (@Xbox) July 8, 2024