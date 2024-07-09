Реклама Microsoft для Amazon Fire TV: «Вам не нужен Xbox, чтобы играть в игры Xbox»

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Microsoft запускает Xbox Gaming на Amazon Fire TV и выпустила рекламу, демонстрирующую, что вам не нужна консоль Xbox, чтобы играть в игры Xbox.

Доступность Xbox Gaming на Amazon Fire TV открывает новые горизонты для геймеров. Теперь играть можно прямо из приложения через облачный гейминг. Это расширяет потенциальную аудиторию игр Xbox и подписки Xbox Game Pass. Все, что нужно — совместимый Fire TV stick, контроллер с Bluetooth и подписка Xbox Game Pass Ultimate.

Реклама Microsoft вызвала резонанс среди некоторых фанатов Xbox. В ролике, напоминающем фильмы серии «Крик», женщина отвечает на звонок незнакомца. Диалог разворачивается вокруг возможности играть на Xbox без самой консоли, что поначалу удивляет героиню.

No console? Don’t be scared. Xbox Gaming is rolling out today with Amazon Fire TV, where you’ll be able to play games directly from the Xbox app: https://t.co/42ztprdgGw pic.twitter.com/dwuJwWZYs0 — Xbox (@Xbox) July 8, 2024

Microsoft стремится развеять мифы о необходимости дорогой консоли для игры в Xbox. «Нет консоли? Не пугайтесь», — говорит компания в Twitter. Это обращение к тем, кто считал, что для доступа к миру Xbox нужно потратить сотни долларов на оборудование.

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Хотя руководство Xbox уверяет, что консоли остаются важной частью их бизнеса, продажи моделей Xbox Series X и S отстают от конкурентов — PlayStation 5 и Nintendo Switch. Фил Спенсер, руководитель Xbox, даже признал поражение в «консольных войнах». Несмотря на это, Microsoft не сдается. Компания готовит выпуск новых моделей, консоль следующего поколения и, по слухам, портативный Xbox.

Источник: IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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