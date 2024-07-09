Новости Игры 09.07.2024 в 16:34 comment views icon

Реклама Microsoft для Amazon Fire TV: «Вам не нужен Xbox, чтобы играть в игры Xbox»

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Игорь Панченко

Автор новостей

Реклама Microsoft для Amazon Fire TV: «Вам не нужен Xbox, чтобы играть в игры Xbox»

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Microsoft запускает Xbox Gaming на Amazon Fire TV и выпустила рекламу, демонстрирующую, что вам не нужна консоль Xbox, чтобы играть в игры Xbox.

Доступность Xbox Gaming на Amazon Fire TV открывает новые горизонты для геймеров. Теперь играть можно прямо из приложения через облачный гейминг. Это расширяет потенциальную аудиторию игр Xbox и подписки Xbox Game Pass. Все, что нужно — совместимый Fire TV stick, контроллер с Bluetooth и подписка Xbox Game Pass Ultimate.

Реклама Microsoft вызвала резонанс среди некоторых фанатов Xbox. В ролике, напоминающем фильмы серии «Крик», женщина отвечает на звонок незнакомца. Диалог разворачивается вокруг возможности играть на Xbox без самой консоли, что поначалу удивляет героиню.

Microsoft стремится развеять мифы о необходимости дорогой консоли для игры в Xbox. «Нет консоли? Не пугайтесь», — говорит компания в Twitter. Это обращение к тем, кто считал, что для доступа к миру Xbox нужно потратить сотни долларов на оборудование.

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Хотя руководство Xbox уверяет, что консоли остаются важной частью их бизнеса, продажи моделей Xbox Series X и S отстают от конкурентов — PlayStation 5 и Nintendo Switch. Фил Спенсер, руководитель Xbox, даже признал поражение в «консольных войнах». Несмотря на это, Microsoft не сдается. Компания готовит выпуск новых моделей, консоль следующего поколения и, по слухам, портативный Xbox.

Microsoft представила цифрову Xbox X за $450 та ще два варіанти консолей — нова модель вже у розробці

Источник: IGN

Раздел Игры выходит при поддержке?

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