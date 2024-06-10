Microsoft представила цифрову Xbox X за $450 та ще два варіанти консолей — нова модель вже у розробці

Повністю цифрова Xbox Series X, про яку давно ходили чутки, стала реальною і вийде цієї осені. Консоль буде білою, дешевшою і матиме накопичувач 1 ТБ SSD. Також Microsoft оголосила про оновлення наявних консолей альтернативними кольорами та конфігураціями пам’яті.

Цифрова Xbox Series X, постачатиметься в кольорі Robot White і коштуватиме $449.99/€499.99. Це на $50 дешевше, ніж аналогічний варіант з оптичним приводом.

Microsoft також знімає з експлуатації Carbon Black Series S, випущену минулого року. Її замінили білою версією, яка має такий самий вигляд, як оригінальна Series S. Консоль отримала 1 ТБ SSD та ціну $349.99/€349.99.

Також цього року виходить нова Xbox Series X за $$599.99/€649.99. Ця консоль також має варіант крапчастого фарбування, яке створює «сріблястий, сірий і зелений небесний ефект, що представляє тисячі ігор і мільйони геймерів, які грають на Xbox». Контролер буде забарвлений відповідно. Microsoft також розповіла, що працює над консоллю «наступного покоління». Компанія каже про найбільший стрибок у консольних технологіях.

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Джерела: Xbox Wire, Kotaku

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