Рекордная прибыльная серия Samsung прервалась, аналитики указывают на слабые продажи Galaxy S9

На протяжении достаточно долгого времени Samsung Electronics квартал за кварталом обновляла рекорд операционной прибыли, но эта «выигрышная серия», похоже, подходит к концу.

Сегодня южнокорейский гигант опубликовал предварительную оценку второго квартала 2018 года с консолидированными продажами на уровне 58 трлн вон ($51,8 млрд) – спад на 0,7% в годовом выражении – и операционной прибылью 14,8 трлн вон ($13,2 млрд) – рост на 11%. Это при том, что прошлый квартал был лучшим за всю историю компании с показателями 60,56 трлн вон и 15,64 трлн вон соответственно.

Аналитики, с которыми пообщались журналисты Financial Times и The Wall Street Journal, утверждают, что завершить очередной квартал с впечатляющей прибылью Samsung помешал Galaxy S9. Якобы продажи актуального флагмана оказались худшими со времен Galaxy S3 (31 млн единиц за год). Самой продаваемой моделью серии является Galaxy S7 2016 года (50 млн единиц).

Как известно, у Samsung очень хорошо получается зарабатывать на компонентах для Apple iPhone X, в основном благодаря дисплеям OLED. И можно было бы предположить, что к концу года южнокорейский производитель сможет компенсировать спад. Но сейчас многие считают, что наиболее популярной может оказаться самая доступная модель, которая будет оснащена ЖК-дисплеем диагональю 6,1 дюйма. К тому же, недавно сообщалось, что LG Display с большой вероятностью станет вторым поставщиком панелей OLED для смартфонов Apple iPhone и Samsung придется немного снизить цену закупки.

Источник: The Verge