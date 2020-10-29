Рекордная выручка и высокие продажи смартфонов. Главное из квартального отчета Samsung





Samsung Electronics сегодня подвела финансовые итоги третьего квартала 2020 финансового года (отчет PDF) — как и ожидалось, минувший квартал для южнокорейского гиганта стал рекордным.

Выручка мирового лидера по инновациям и промышленного гиганта за период с июля по сентябрь составила 66,96 трлн вон ($59,15 млрд) — на 8% выше, чем годом ранее. И это новый абсолютный рекорд квартальной выручки. Операционная прибыль по сравнению с прошлым годом выросла на 59% — до 12,35 трлн вон (около $10,09 млрд), а чистая прибыль составила 9,36 трлн вон ($8,2 млрд).

В первую очередь эти рекордные результаты — заслуга полупроводникового бизнеса Semiconductor Business (CE) и подразделение IM (IT & mobile communications), которые сдедали основной вклад. Если смотреть отчет подробнее, то можно увидеть, что особенно преуспели подразделения визуальных дисплеев (VD) — по сравнению с предыдущим кварталом выручка выросла на 55% (и на 32% в сравнении с прошлыми годом), а также мобильное подразделение (Mobile), нарастившее выручку на 51% по сравнению с не очень удачным вторым кварталом 2020 года. Более подробные данные о выручке и операционной прибыли по разным направлениям бизнеса Samsung можно узнать из таблицы ниже.

Успехи мобильного подразделения Samsung (читай: высокие продажи смартфонов) не стали большим сюрпризом для тех, кто следит за темой. Множественные отчеты отраслевых наблюдателей и аналитиков указывали, что среднеуровневые модели Galaxy A и флагманские Galaxy Note20 оказались весьма успешными, и помогли Samsung восстановиться после неудачного второго квартала. В ближайшее время выйдут новые отчеты аналитиков, после чего можно будет узнать о расстановке сил на рынке смартфонов и как сильно упала (или не упала) компания Huawei, которая продолжает испытывать трудности из-за санкций США.