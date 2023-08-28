Новости Устройства 28.08.2023 в 13:19

Ремонтопригодный смартфон Nokia G42 5G поступил в продажу в Украине по цене от 8000 грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Ремонтопригодный смартфон Nokia G42 5G поступил в продажу в Украине по цене от 8000 грн

Компания HMD Global объявила о появлении в продаже в Украине нового смартфона Nokia G42 5G, отличающегося относительно легкой пригодностью к ремонту. Это вторая модель серии G с конструкцией QuickFix, позволяющей самостоятельно заменить треснувший экран, погнутый зарядный порт и старую батарею с помощью набора iFixit.

Ремонтопригодный смартфон Nokia G42 5G поступил в продажу в Украине по цене от 8000 грн

Смартфон Nokia G42 5G содержит 6,56-дюймовый дисплей с разрешением HD+ 1612х720 пикселей, частотой обновления до 90 Гц и типичной яркостью 450 нит. Новинка имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480+5G. На выбор пользователя предлагаются конфигурации памяти 4/128 ГБ или 6/128 ГБ. Есть поддержка карт памяти MicroSD емкостью до 1 ТБ. Технология расширения памяти позволяет виртуально увеличить объем оперативной памяти еще до 5 ГБ.

Ремонтопригодный смартфон Nokia G42 5G поступил в продажу в Украине по цене от 8000 грн

На задней панели Nokia G42 5G расположена тройная камера, включающая главный 50-мегапиксельный модуль и два 2-мегапиксельных модуля (макро и глубины сцены). Фронтальная камера – 8-мегапиксельная. Емкость батареи составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 20 Вт. Размеры составляют 165,0х75,8х8,55 мм, а масса – 193,8 г. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP52. Устройство работает под управлением ОС Android 13. Производитель обещает 2 года гарантии, 3 года ежемесячных обновлений безопасности и 2 года обновлений ОС.

Смартфон Nokia G42 5G в лавандовом и сером цветах уже доступен в Украине по цене от 7999 гривен.

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