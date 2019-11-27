Рентгеновский снимок показал, как работает кнопка камеры в чехле Smart Battery Case для iPhone





На прошлой неделе Apple представила свою линейку чехлов Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. И в этом году в чехлах появилось нововведение – физическая кнопка для камеры. Как работает новая кнопка, было загадкой, поскольку в самих iPhone 11 нет кнопки, предназначенной исключительно для спуска затвора камеры. Но благодаря рентгеновским снимкам от iFixit и Creative Electron можно узнать больше о работе механизма кнопки.

При внимательном взгляде на верхнее изображение можно увидеть две тонкие цепи, идущие вниз от кнопки к батарее. Затем они поворачивают направо к плате, которая подключается к порту Lightning. Он служит для обмена данными между смартфоном и чехлом. Предположительно, когда пользователь нажимает кнопку, через эти схемы передаётся команда на открытие приложения камеры на iPhone.

На основании этих рентгеновских снимков Smart Battery Case можно сделать вывод, что на данный момент исключается возможность использования кнопки камеры в чехлах Apple без батареи, поскольку в них нет встроенных плат, которые можно было бы использовать для передачи сообщения от кнопки спуска затвора.

Источник: The Verge