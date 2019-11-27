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Рентгеновский снимок показал, как работает кнопка камеры в чехле Smart Battery Case для iPhone

Рентгеновский снимок показал, как работает кнопка камеры в чехле Smart Battery Case для iPhone

Рентгеновский снимок показал, как работает кнопка камеры в чехле Smart Battery Case для iPhone


На прошлой неделе Apple представила свою линейку чехлов Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. И в этом году в чехлах появилось нововведение – физическая кнопка для камеры. Как работает новая кнопка, было загадкой, поскольку в самих iPhone 11 нет кнопки, предназначенной исключительно для спуска затвора камеры.  Но благодаря рентгеновским снимкам от iFixit и Creative Electron можно узнать больше о работе механизма кнопки.

Рентгеновский снимок показал, как работает кнопка камеры в чехле Smart Battery Case для iPhone

При внимательном взгляде на верхнее изображение можно увидеть две тонкие цепи, идущие вниз от кнопки к батарее. Затем они поворачивают направо к плате, которая подключается к порту Lightning. Он служит для обмена данными между смартфоном и чехлом. Предположительно, когда пользователь нажимает кнопку, через эти схемы передаётся команда на открытие приложения камеры на iPhone.

Рентгеновский снимок показал, как работает кнопка камеры в чехле Smart Battery Case для iPhone

На основании этих рентгеновских снимков Smart Battery Case можно сделать вывод, что на данный момент исключается возможность использования кнопки камеры в чехлах Apple без батареи, поскольку в них нет встроенных плат, которые можно было бы использовать для передачи сообщения от кнопки спуска затвора.

Источник: The Verge

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