Очередное пришествие «горбатого» — Apple выпустила новые чехлы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, добавив кнопку для камеры





В прошлом месяце мы узнали, что Apple работает над новым поколением фирменных чехлов Smart Battery Case, которые позволят смартфонам iPhone 2019 года автономно работать вдвое дольше. И вот сегодня новое поколение чехлов с встроенным аккумулятором официально прописалось на сайте Apple.

Как и ожидалось, кардинальных изменений в эстетическом плане не произошло — это все тот же чехол в узнаваемом дизайне с заметным выступом, из-за которого к Smart Battery Case приклеилось немало забавных прозвищ («беременный чехол», «чехол, сожравший iPhone SE», «горбатый чехол» и т.д.). Единственное изменение — это более крупный квадратный вырез под основную камеру и специальная физическая кнопка на правой грани для управления камерой: одно нажатие — запуск приложения, коротким нажатие можно сделать фото, а длинным активировать функцию записи видео QuickTake, доступной на iPhone этого года.

Увы, Apple традиционно не указывает точную емкость встроенного в чехол аккумулятора. И если в прошлом году производитель конкретно указывал, сколько дополнительных часов работы можно получить для каждой их моделей (правда, в итоге оказалось, что Apple «слегка» преувеличила показатели), то в этом просто обещают прибавку автономности до 50%. Само собой, поддержка беспроводной зарядки сохранилась.

Чехол теперь выпускается не только в белом и черном вариантах, но и розовом для старших моделей. А вот зеленого цвета почему-то нет. Вне зависимости от цвета и модели смартфона, цена Smart Battery Case в онлайн-магазине Apple составляет $129, как и раньше.

Источник: Apple