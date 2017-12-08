«Три посылки в месяц по 150 евро каждая»: Верховная Рада изменила правила беспошлинного ввоза товаров

За последнее время было множество заявлений, инициатив и законопроектов касательно ограничения для физлиц беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, как самостоятельно, так и посредством международных почтовых операторов. Как оказалось, все эти разговоры были неспроста и детенизаторы все-таки добились своего.

Вчера вместе с главным для страны финансовым документом ВРУ приняла множество законопроектов. Об освобождении электромобилей от уплаты НДС и акциза мы уже написали, а здесь расскажем о менее приятных для украинцев изменениях. Речь о законопроекте «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» № 6776-д от 14.11.2017 года. Этот законопроект в числе остальных вносит и ряд существенных изменений в правила беспошлинного ввоза товаров. Если быть точным, есть три важных момента:

Во-первых, если раньше беспошлинный лимит для физических лиц в размере 150 евро на ввоз товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях действовал без каких-либо ограничений по количеству посылок или по времени, то теперь такие ограничения будут. Они прописаны в принятом законопроекте и легко находятся в сравнительной таблице с изменениями.

“…Ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях”, – цитата из текста законопроекта.

Отныне рядовые украинцы смогут ввозить без уплаты каких-либо налогов всего три посылки в месяц на общую сумму не более 450 евро – по 150 евро каждая. То есть, начиная с четвертой посылки товары будут облагаться пошлиной, НДС и акцизом.

Во-вторых, до сегодняшнего времени без уплаты налогов можно было ввозить товары в багаже стоимостью до 500 евро через наземную границу (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг раз в сутки, не находясь за границей более 24 часов. И этим пользовались так называемые «челночники», которые возили зарубежные товары мелкими партиями под реализацию на территорию Украины. Новая норма: физлицу, пребывающему за границей минимум 24 часа, можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг, но не чаще одного раза в течение 72 часов. В случае нарушения временного интервала в 72 часа лимит беспошлинного ввоза товаров автоматически снижается до 50 евро. То есть, те, кто выезжают и въезжают в страну чаще одного раза в сутки смогут без уплаты налогов провести лишь товары на сумму до 50 евро и весом до 50 кг.

Теперь документ должен подписать президент Украины Порошенко, после чего изменения вступят в силу.

Источник: rada.gov.ua