Reuters: Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo планируют совместную разработку конкурента Google Play

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Ссылаясь на осведомленных информаторов, агентство Reuters утверждает, что Huawei, Xiaomi Oppo и Vivo планируют объединиться в «Глобальный альянс разработчиков услуг» (GDSA — Global Developer Service Alliance). Цель инициативы — совместная разработка платформы, призванной облегчить авторам игр, музыки, фильмов и приложений продвижение продуктов на зарубежных рынках. Задумка в том, что разработчики смогут одновременно загружать приложения в альтернативные магазины, а производители — продвигать их. То есть, да, речь идет о прямом конкуренте Google Play.

Для начала стоит вспомнить, что Huawei, которая по-прежнему не может использовать приложения и сервисы Google на новых смартфонах, в конце прошлого года запустила в Китае бета-версию Huawei Mobile Services на замену Google Play. Тогда же сообщалось, что в новой экосистеме Huawei насчитывается всего 45 000 приложений против 3 млн в Google Play. С тех пор о Huawei Mobile Services мы ничего не слышали.

Среди девяти стран первой волны запуска платформы в тестовой версии сайта GDSA, с которой ознакомились обозреватели Reuters, числятся Россия, Индия и Индонезия.

Изначально GDSA планировалось запустить в марте 2020 года, но вспышка коронавируса в Китае, из-за которой часть китайских компаний приостановила работу и перевела сотрудников на удаленную модель, вполне могла повлиять сроки.

Вице-президент мобильного направления аналитической фирмы Canalys Николь Пэн считает, что GDSA попробует конкурировать с Google Play, предложив разработчикам более выгодные условия для размещения приложений и заработка, в том числе за счет сильных позиций участников альянса в различных регионах. Как отмечает аналитик, у Xiaomi сильная пользовательская база в Индии, у Vivo и Oppo — в Юго-Восточной Азии, а у Huawei — в Европе (насчет этого можно поспорить).