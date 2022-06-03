Reuters: Илон Маск дал руководству Tesla распоряжение не нанимать новых работников и готовиться к вероятному сокращению 10% штата (это около 10 тыс. работников)

Генеральный директор Tesla Илон Маск направил высшему руководству письмо с заголовком «Прекратить наем во всем мире», в котором выразил свое «очень плохое предчувствие» по поводу экономики. В этом же письме, копия которого получила редакция Reuters, также говорится о вероятном увольнении 10% работников.

К концу 2021 года в Tesla и ее подразделениях по всему миру работало почти 100 тыс. человек, отмечает Reuters со ссылкой на данные по отчетности крупнейшего производителя электромобилей. То есть если Tesla в конце концов примет решение, то без работы останется около 10 тыс. человек.

В Tesla никак не комментировали сообщение об этом письме — еще в 2020 году компания распустила PR-отдел и обычно не отвечает на запросы СМИ.

До сих пор пока на электромобиле Tesla и модели других брендов оставался стабильно высоким, и многие традиционные индикаторы спада, включая увеличение запасов дилеров и стимулов в США, так и не материализовались. Однако недавняя остановка завода Giga Shanghai ощутимо ударила по бизнесу — 22-дневный простой фабрики Tesla в Шанхае из-за карантинных ограничений в связи с распространением COVID-19 оказался самым длинным с момента начала производства в конце 2019 года и привел к сокращению производства на более чем 50 Согласно оценке Reuters, основанной на планах производства Tesla. В то же время, Tesla, как и другие, испытывает значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики, что в конечном счете негативно влияет на ценовую политику.

Накануне Илон Маск в сети появилась копия другого внутреннего письма, в котором CEO Tesla поставил ультиматум высшему руководству — вернуться с дистанционки и проводить в офисе не менее 40 часов в неделю или увольняться.

Остается упомянуть, что Tesla здесь далеко не первая, а лишь одна из многих технологических компаний, сокращающих численность персонала или приостанавливающих наем сотрудников из-за экономического спада. В прошлом месяце Netflix уволил около 150 сотрудников на фоне сокращения доходов — это 2% от всего штата. PayPal тоже увольняет сотрудников, чтобы сократить расходы. Microsoft, Meta и NVIDIA также намерены ограничить наем сотрудников из-за падения цен на акции и замедления роста бизнеса. То же Uber и Lyft делают в рамках своих мер по сокращению расходов. Вырисовывается очевидная тенденция, так что в ближайшее время список таких компаний будет постоянно расти.

И как тут не вспомнить, что недавно Илон Маск рассказывал о планах использовать роботов вместо людей на заводах Tesla.