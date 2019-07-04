Reuters: Сокращение закупок со стороны Huawei и снижение цен на чипы обвалят прибыль Samsung более чем в 2 раза





Как сообщает Reuters, компания Samsung Electronics может более чем в 2 раза сократить прогнозный показатель прибыли по итогам работы во втором квартале. Столь существенное падение вызвано существенным снижением спроса на чипы памяти со стороны компании Huawei, которая попала под американские санкции. Это усугубило и без того негативный эффект сокращения выручки из-за снижения цен в канале поставок.

Аналитики отмечают, что квартальный финансовый результат будет самым низким за последние 3 года для южнокорейской компании. Восстановление доходов может наступить лишь через несколько кварталов, так как период избыточного предложения может затянуться на фоне более глобального спада на технических рынках.

Пока нельзя точно спрогнозировать, насколько сократятся закупки чипов со стороны Huawei. Проблема заключается в том, что китайская компания является вторым по объёму поставок производителем смартфонов и закупает чипы большими партиями. Как ожидается, международные поставки смартфонов китайской компании сократятся примерно на 40%. Если Huawei сократит заказы на чипы, то Samsung Electronics будет нелегко найти клиентов на закупку столь больших партий, а следовательно ей придётся и далее снижать цены. Первоначальное снижение цен вызвано сокращением спроса на чипы памяти со стороны центров обработки данных. Хотя с другой стороны, уход Huawei с международного рынка смартфонов может привести к росту продаж мобильных устройств Samsung.

Как считают аналитики, цены на чипы памяти DRAM вряд ли восстановятся во второй половине 2019 года. Так что Samsung Electronics не сможет очистить склады от накопившейся готовой продукции до первой половины 2020 года. По оценкам TrendForce, цены на DRAM на протяжении второго квартала упали на 25%. А в третьем квартале ожидается дальнейшее снижение цен на эту память на дополнительные 15-20%, хотя предыдущие прогнозы говорили о снижении на уровне 10%.

Как ожидается, предварительный показатель операционной прибыли Samsung Electronics по итогам работы во втором квартале будет объявлен на 60% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Этот прогноз Refinitiv SmartEstimate основан на данных 29 аналитиков. Предварительные данные от самой компании Samsung Electronics будут озвучены в ближайшую пятницу, а окончательные официальные финансовые результаты опубликуют через несколько недель. Тогда мы сможем оценить, насколько точными оказались прогнозы аналитиков.

Источник: Reuters