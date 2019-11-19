Reuters: в следующем году Samsung отдаст на аутсорсинг китайцам пятую часть своих смартфонов





Samsung, которая с недавних пор пользуется услугами ODM-производителей для выпуска некоторых своих смартфонов, вскоре передаст на аутсорсинг китайцам значительную часть заказов на выпуск смартфонов. Говоря конкретнее, в следующем году Samsung планирует произвести 300 млн смартфонов, из которых примерно 60 млн (20%) поставит китайский ODM-производитель Wingtech. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на людей, знакомых с планами корейского производителя.

С большой долей вероятности можно сказать, что сторонним компаниям Samsung передаст производство бюджетных и среднеуровневых моделей Galaxy A, тогда как флагманские модели по-прежнему будут собираться на собственных заводах Samsung в Индии и Вьетнаме.

Среди клиентов Wingtech, являющейся крупнейшим в мире контрактным производителем смартфонов, числятся такие мировые производители Huawei, Xiaomi и Oppo. Кроме того, сама Samsung заказывала у Wingtech сборку Galaxy A6s.

Напомним, в прошлом месяце Samsung закрыла свой последний завод по производству смартфонов в Китае, чтобы сократить производственные затраты. Сторонние китайские компании, работающие на условиях ODM, предлагают более низкие цены на компоненты и могут собирать смартфоны при более низких затратах.

Таким образом, это (передача части заказов на сборку смартфонов сторонним производителям) в перспективе позволит Samsung снизить затраты и, возможно, даже опустить цены на бюджетные и среднеуровневые смартфоны, усилив позиции компании в борьбе с основными конкурентами —Huawei и Xiaomi. Вот только уже сейчас в сети высказываются опасения, что это может негативно сказаться на качестве. В Samsung же заверяют, что по качеству произведенные по схеме ODM смартфоны будут в точности такими же, как собранные на собственных линиях Samsung.

Источник: Reuters