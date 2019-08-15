Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s стал второй ODM-моделью бренда, ее будет собирать китайский производитель Jiaxing Yongrui

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Представленный на этой неделе бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s оказался второй моделью бренда, изготовленной другим производителем по схеме ODM (Original Design Manufacturer).

По данным FCC, производством этого смартфона займется китайская компания Jiaxing Yongrui Electron Technology. Интересно, что сборку первой ODM-модели (Galaxy A6s) корейцы поручили компании Wingtech, которая также выпускает заказы для Xiaomi. Отметим, что выпуск смартфонов сторонними производителями является частью стратегии Samsung по расширению своего присутствия в бюджетном сегменте на развивающихся и густонаселенных рынках (Индия, Китай и т.д.).

Напомним, что модель Galaxy A10s является улучшенной версией бюджетного смартфона Galaxy A10, вышедшего в начале года.

Новинка оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Infinity-V с каплевидным вырезом под фронтальную камеру с разрешением HD+ (1520х720 пикселей). В качестве процессора используется MediaTek Helio P22, объем оперативной и флэш-памяти составляет 2 и 32 ГБ соответственно, емкость батареи — 4000 мАч.

Смартфон получил дополнительный 2 Мп модуль в пару к основному 13 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Работает модель под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Источник: GSMarena