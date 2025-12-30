Революция от Samsung: компания разрабатывает 20 000 мАч аккумуляторы для смартфонов

Samsung в последнее время регулярно критикуют за застой с емкостью аккумуляторов во флагманской линейке Galaxy S. На фоне этого китайские производители активно выпускают относительно доступные смартфоны с кремний-углеродными (Si/C) батареями емкостью 7000 мА-ч, а в последнее время — уже и до 10000 мА-ч. Впрочем, ситуация может измениться. Дочернее подразделение Samsung SDI, по сообщениям, тестирует двухъячеечную кремний-углеродную батарею общей емкостью 20000 мА-ч.

По имеющейся информации, Samsung SDI экспериментирует с массивной Si/C-батареей, состоящей из двух отдельных элементов. Основная ячейка имеет емкость 12000 мА-ч и толщину 6,3 мм, тогда как дополнительная ячейка обеспечивает 8000 мА-ч при толщине 4 мм. Вместе это и дает впечатляющие 20000 мА-ч.

Кремний-углеродные батареи отличаются от классических литий-ионных прежде всего материалом анода. Вместо графита в них используют наноструктурированный кремний-углеродный композит, устойчивый к разрушению. Главное преимущество такого подхода заключается в том, что кремниевый анод способен удерживать до 10 раз больше ионов лития. Это позволяет резко увеличить емкость аккумулятора без пропорционального роста его размеров и при этом сохранить тонкий формфактор.

Для наглядности, Apple iPhone Air лишь на 6% тоньше Tecno Pova Slim 5G, но при этом оснащен батареей, которая примерно на 39% меньше кремний-углеродного аккумулятора в смартфоне Tecno.

Впрочем, нынешние тесты Samsung SDI далеки от идеала. По данным инсайдеров @phonefuturist и @SPYGO19726 у X, экспериментальная батарея пока что имеет серьезные проблемы. В частности, во время недавних испытаний ячейка емкостью 8000 мА-ч увеличилась в объеме примерно на 80%. Такое вздутие четко указывает на то, что конструкция находится на раннем, экспериментальном этапе.

Some extra size detail about the dual stacked cell Cell 1 (Primary): Capacity: 12,000mAh Thickness: 6.3mm Dimensions: 10cm × 6.8cm Cell 2 (Secondary / Competitive Stack): Capacity: 8,000mAh Thickness: 4mm Dimensions: 10cm × 6.8cm The 8000 MaH swole up from 4mm to 7.2mm. https://t.co/xVRA4Th3Hk — S (@SPYGO19726) December 25, 2025

Учитывая эти проблемы, скорый выход подобной батареи на рынок выглядит маловероятным. Пока Samsung не решит вопрос стабильности и безопасности Si/C-элементов, массовое использование таких аккумуляторов в смартфонах остается под вопросом. Для компании важно, чтобы не повторилась история со вздутием и возгоранием аккумуляторов, которая в свое время подмочила репутацию Galaxy Note7.

Тем временем южнокорейский гигант и дальше будет получать критику за упорное следование аккумуляторам емкостью около 5000 мА-ч в своих флагманских моделях, в том числе и в будущем Galaxy S26 Ultra.

