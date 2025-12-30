Новости Технологии 30.12.2025 comment views icon

Революция от Samsung: компания разрабатывает 20 000 мАч аккумуляторы для смартфонов

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Реворлюція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів

Samsung в последнее время регулярно критикуют за застой с емкостью аккумуляторов во флагманской линейке Galaxy S. На фоне этого китайские производители активно выпускают относительно доступные смартфоны с кремний-углеродными (Si/C) батареями емкостью 7000 мА-ч, а в последнее время — уже и до 10000 мА-ч. Впрочем, ситуация может измениться. Дочернее подразделение Samsung SDI, по сообщениям, тестирует двухъячеечную кремний-углеродную батарею общей емкостью 20000 мА-ч.

По имеющейся информации, Samsung SDI экспериментирует с массивной Si/C-батареей, состоящей из двух отдельных элементов. Основная ячейка имеет емкость 12000 мА-ч и толщину 6,3 мм, тогда как дополнительная ячейка обеспечивает 8000 мА-ч при толщине 4 мм. Вместе это и дает впечатляющие 20000 мА-ч.

Кремний-углеродные батареи отличаются от классических литий-ионных прежде всего материалом анода. Вместо графита в них используют наноструктурированный кремний-углеродный композит, устойчивый к разрушению. Главное преимущество такого подхода заключается в том, что кремниевый анод способен удерживать до 10 раз больше ионов лития. Это позволяет резко увеличить емкость аккумулятора без пропорционального роста его размеров и при этом сохранить тонкий формфактор.

Для наглядности, Apple iPhone Air лишь на 6% тоньше Tecno Pova Slim 5G, но при этом оснащен батареей, которая примерно на 39% меньше кремний-углеродного аккумулятора в смартфоне Tecno.

Впрочем, нынешние тесты Samsung SDI далеки от идеала. По данным инсайдеров @phonefuturist и @SPYGO19726 у X, экспериментальная батарея пока что имеет серьезные проблемы. В частности, во время недавних испытаний ячейка емкостью 8000 мА-ч увеличилась в объеме примерно на 80%. Такое вздутие четко указывает на то, что конструкция находится на раннем, экспериментальном этапе.

Учитывая эти проблемы, скорый выход подобной батареи на рынок выглядит маловероятным. Пока Samsung не решит вопрос стабильности и безопасности Si/C-элементов, массовое использование таких аккумуляторов в смартфонах остается под вопросом. Для компании важно, чтобы не повторилась история со вздутием и возгоранием аккумуляторов, которая в свое время подмочила репутацию Galaxy Note7.

Спецпроекты
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року

Тем временем южнокорейский гигант и дальше будет получать критику за упорное следование аккумуляторам емкостью около 5000 мА-ч в своих флагманских моделях, в том числе и в будущем Galaxy S26 Ultra.

Источник: wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Samsung Galaxy TriFold официально получил функцию второго монитора
Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев
Samsung Galaxy TriFold выдержал 150 000 складываний — видео, как его ломают
Конец недели: CEO NVIDIA Дженсен Хуанг расслабился с коллегами из Samsung и Hyundai в Южной Корее
Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента
Первый в мире металлический гель способен улучшить аккумуляторы и хранилища энергии
Устаревший телефон Samsung стоил владельцу жизни — не смог набрать экстренный номер
Samsung анонсировала модульные SSD: контроллер и NAND отдельно
Смартфоны Samsung Galaxy не получали патчей безопасности Google Play с июля 2025 года
Надежда на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung начинает массовое производство GDDR7 3 ГБ со скоростью выше 28 Гбит/с.
Samsung отказала в продаже памяти сама себе, Galaxy S26 ожидает подорожание
4,75 ГВт-ч: В США строят крупнейшее в мире хранилище энергии с натриевыми аккумуляторами
Автомастерская: "катастрофический" уровень отказов Tesla Model 3 и Y с аккумуляторами LG китайского производства
Samsung представила Exynos 2600 — первый в мире 2-нм чип для смартфонов
Samsung анонсировала мониторы Odyssey 2026: рекордные 1040 Гц и 6K 3D без очков
Новые цинково-воздушные аккумуляторы работают после прокола, погружения и поджигания
Samsung врывается в браузерные войны: ее Internet с Android доступен на ПК
Samsung представила Galaxy TriFold — свой первый трехскладной смартфон
Samsung анонсирует "революционный" Galaxy S26: новый чип, улучшенные камеры и ИИ следующего поколения
Ютубер создал из 500 использованных вейпов аккумулятор на 2500 Вт•ч для питания мастерской и дома
Получил две коробки Samsung 9100 PRO стоимостью $6000 вместо двух SSD — разрешили оставить себе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить