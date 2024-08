Режиссер «Дэдпула» и «Любовь, смерть и роботы» снимет сериал-антологию по видеоиграм

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Тим Миллер, режиссер первого фильма «Дэдпул» (2016) и создатель сериала «Любовь, смерть и роботы», снимет сериал-антологию «Секретный уровень» / Secret Level — экранную адаптацию различных игровых миров.

Долгое время экранизации игр не удавались, но в последние годы наблюдается всплеск успешных проектов в этом направлении. Студии и стриминговые сервисы стремятся извлечь из этого выгоду: недавно зрители увидели удачные адаптации The Last of Us, The Super Mario Bros. и Fallout.

Сейчас Prime Video снова займется адаптациями игр в сериале Тима Миллера и его студии Blur, команды, которая создала «Любовь, смерть и работы». «Секретный уровень» — это анимационный сериал-антология для взрослых, который состоит из оригинальных историй из миров популярных игр. Ожидается, что вскоре шоу представят официально. Сейчас известны некоторые тайтлы, которые будут экранизированы: это New World, Spelunky и другие игры PlayStation.

Хотя в активе Тима Миллера есть «Дэдпул» и «Терминатор: Фатум», однако именно «Любовь, смерть и роботы» делает его идеальным режиссером для «Секретного уровня». Сериал является красочным сплетением различных стилей анимации, ярких историй в жанрах фантастики, фэнтези и ужасов.

Blur Studios также не чуждо пространство видеоигр, поскольку студия анимировала катсцены для Halo 2: Anniversary и Halo Wars. Учитывая, что приближается открытие Gamescom, вполне возможно, что в ближайшее время о «Секретном уровне» станет известно больше.

Источник: ScreenRant

