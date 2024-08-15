Новости Кино 15.08.2024 в 10:36 comment views icon

Уве Болл «прошелся» по «Бордерлендс» / Borderlands: «Мои фильмы собирали больше, вы бы хотели, чтобы его снял я»

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Андрій Русанов

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Режиссер Уве Болл, известный автор трэш-экранизаций игр, заявил, что снял бы Borderlands / «Бордерлендс» лучше, а его фильмы зарабатывали бы больше. С ним не все согласились.

Экранизация Borderlands Элая Рота катастрофически дебютировала в прокате. Киноадаптация с Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис и Арианой Гринблат собрала всего $4 млн в день проката, $8,6 млн в первый уик-энд и $17,9 млн в целом по состоянию на 13 августа. По предварительным оценкам Deadline, «Бордерлендс» потеряет $20-30 млн. Фильм получил сокрушительные отзывы критиков и зрителей и 9%/51% на Rotten Tomatoes по состоянию на сейчас, за первой оценки 0% на основе 23 рецензий. Все это невольно напоминает о существовании «шедевров» Уве Болла с сопоставимыми сборами, даже без его комментариев.

Уве Болл, почетный обладатель награды «Худший режиссер» за экранизацию Alone in the Dark, «прошел» по фильму «Бордерлендс» в X Twitter. 12 августа он опубликовал статистику по фильму из данных IGN с собственным комментарием.

«Ха-ха. Мои фильмы имели рейтинг R и зарабатывали больше денег, чем это. Теперь вы бы хотели, чтобы я был режиссером».

Один из комментаторов развеял пафос режиссера статистикой. На самом деле экранизация Alone on the Dark Болла собрала с $2,8 млн с окончательным показателем сборов $12,6 млн. House of the Dead — $5,5 млн / $13,8 млн, у Bloodrayne — $1,5 / $3,6, а Dungeon Siege — $3,2 млн / $13 млн. То есть утверждение режиссера несколько натянуто, хотя суммы и сейчас сопоставимы. Впрочем, Уве Болл тратил на свои провалы $12-25 млн, а не $115 млн.

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«К черту, вы заставляете меня защищать Элая Рота!», — отметил комментатор SSFF.

В ответ режиссер сказал, что его фильмы собрали больше благодаря… пиратским скачиваниям и привел их количество в 41 млрд. Оставим логичность и качество этого аргумента на совести Болла.

Рецензия на фильм «Бордерлендс» / Borderlands

Источник: Eurogamer

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