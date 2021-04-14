Rivian объявил, что в своих электромобилях будет использовать аккумуляторы от Samsung SDI (но батарейные модули разработает самостоятельно)





Американский стартап Rivian официально анонсировал, что будет использовать литий-ионные аккумуляторы производства компании Samsung SDI для всех своих электромобилей, включая электрокроссовер Rivian R1S и электропикап Rivian R1T. Данная новость не стала неожиданностью, так как обе компании тесно сотрудничали на этапе разработки и производства тестовых экземпляров электромобилей.

В качестве единичных ячеек Rivian будет использовать цилиндрические элементы типа 2170 (такой же формат используется в электромобилях Tesla Model 3/Y), которые будут объединены в модулях емкостью порядка 15 кВтч. Из таких модулей будут собираться двухслойные батарейные блоки с жидкостным охлаждением и суммарной емкостью от 100 кВтч и выше. Конструкция таких модулей и блоков разрабатывалась силами Rivian с упором на работу при экстремально высоких и низких температурах.

Так как Rivian R1S и Rivian R1T будут доступны в различных конфигурациях с запасом хода от 400 км до 650 км, для них будут собирать несколько вариантов батарей с различной емкостью. Конкретные объемы заказа батарей не озвучиваются, но наверняка это будет несколько ГВтч в год уже на первом этапе серийной сборки.

Напомним, что электрокроссовер Rivian R1S в версии Launch Edition поставят первым покупателям уже в августе 2021 года по цене $77,500, в версии Adventure Package — в январе 2022 года по той же цене $77,500 и в версии Explore Package — в том же январе 2022 года, но по цене $70,000. Электропикап Rivian R1T в варианте Launch Edition приедет к покупателям в июне 2021 года по цене $75,000, а также в январе 2022 года по цене $75,000 для версии Adventure Package и по цене $67,500 для версии Explore Package.

Источник: InsideEV’s