Rocket Lab анонсировала Neutron — частично многоразовую ракету среднего класса для конкуренции со SpaceX и ее Falcon 9





Rocket Lab начала новый весенний сезон и первую рабочую неделю с парочки важных анонсов — глава компании Питер Бек объявил о решении провести IPO на американской бирже NASDAQ и, что куда интереснее, анонсировал разработку следующей ракеты-носителя среднего класса под названием Neutron.

Rocket Lab — частная американско-новозеландская аэрокосмическая компания, известная своей двухступенчатой ракетой сверхлегкого класса Electron. В конце прошлого года она впервые протестировала возврат первой ступени ракеты Electron на парашютах, и теперь мы с большим нетерпением ожидаем следующего запуска с полноценной схемой, при которой снижающуюся на парашютах ступень прямо в воздухе будет ловить вертолет. До сегодняшнего дня Rocket Lab в рамках 16 миссий Electron вывела на орбиту суммарно 97 спутников для частных компаний и правительств разных стран.

Neutron — новый проект Rocket Lab по созданию частично многоразовой ракеты-носителя среднего класса, позиционируемой в качестве прямого конкурента SpaceX Falcon 9 (ныне самая передовая, самая надежная и самая часто использующаяся американская ракета из действующих).

Это будет 40-метровая двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 4,5 метра, способная выводить полезную нагрузку массой до 8 тонн на низкую околоземную орбиту, доставлять до 2 тонн на Луну и 1,5 тонны — до Марса и Венеры.

Разработчик позиционирует Neutron в качестве идеального средства для развертывания «спутниковых мегагруппировок», заявляя, что его ракета сможет вывести 98% всех спутников, чей запуск запланирован до 2029 года, и сможет существенно снизить затраты за запуск, используя наследие, инфрастуктуру и архитектуру Electron. Обе ступени Electron используют кислород-керосиновые двигатели, а вот какие двигатели будут у Neutron, пока не уточняется.

Rocket Lab говорит о намерении разработать носитель с полным соответствием, предъявляемым к запускам военных спутников. Будущая ракета также сможет доставлять к МКС пилотируемые аппараты, а первая ступень проектируется как многоразовая — Rocket Lab решила позаимствовать подход SpaceX с Falcon 9, и возвращать бустер после вывода груза на морскую платформу.

Rocket Lab оценивает стоимость разработки Neutron в 200 миллионов долларов, планируя провести первый запуск в 2024-м году. Для запусков Neutron компания Rocket Lab будет использовать среднеатлантический региональный космопорт (MARS) на территории NASA Wallops Flight Facility. Сейчас Rocket Lab подыскивает место для строительства нового завода в США, где будут собираться ракеты Neutron.

Что касается IPO, Rocket Lab планирует выйти на биржу путем слияния с Vector Acquisition Corporation. После размещения акционеры-основатели Rocket Lab намерены сохранить за собой значительную долю в капитале компании — 82%. Сделка отражает предполагаемую предварительную стоимость Rocket Lab в размере 4,1 миллиарда долларов, что в 5,4 раза больше прогнозируемой выручки на 2025 год (750 миллионов долларов).

По прогнозам, рынок космических запусков достигнет 1,4 триллиона долларов к 2030 году. В то же время Rocket Lab прогнозирует, что в 2023 году она выйдет на положительный показатель EBITDA (операционная прибыль без учета процентов на кредиты, налогов, износа и амортизации), начнет генерировать положительный денежный поток в 2024 году и выручку более 1 миллиарда долларов в 2026 году.