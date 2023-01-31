Rolls-Royce показала компактный ядерный реактор — будущую силовую установку для космических кораблей и баз на Луне

Силовая установка Rolls-Royce будет использовать защищенные частицы урана и естественную реакцию ядерного распада.

Rolls-Royce опубликовала в Twitter изображение своего «микрореактора», который можно использовать как силовую установку для питания космических кораблей и будущих лунных баз.

«Реактор будет использовать изначально безопасную и надежную форму топлива. Каждая частица урана имеет несколько защитных слоев, которые действуют как «система сдерживания», что позволит выдерживать ей экстремальные условия», — комментирует компания.

A Rolls-Royce Micro-Reactor is designed to use an inherently safe and extremely robust fuel form. Each uranium particle is encapsulated in multiple protective layers that act as a containment system, allowing it to withstand extreme conditions.https://t.co/OOc9kBGXDx pic.twitter.com/wkXmZgzhrs — Rolls-Royce (@RollsRoyce) January 27, 2023

В течение многих лет Rolls-Royce говорила о реакторе как центральной теме своих космических амбиций. Компания начала изучать ядерную энергетику вместе с космическим агентством Великобритании в 2021 году. NASA недавно подтвердило, что имеет схожие цели в сотрудничестве с DARPA (Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов).

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Американское космическое агентство ранее использовало ядерную энергию для беспилотных космических миссий, таких как зонды «Вояджер», но не для полетов с экипажем. Деление ядра может стать гораздо более эффективным методом движения, а также приведет к ускорению путешествий. Министерство обороны США начало принимать предложения от частных компаний по ядерным силовым установкам для космических кораблей в 2021 году.

Еще одна отрасль для ядерных реакторов – лунные базы. Один из возможных методов подразумевает применение радиоизотопных устройств с америцием для питания научного оборудования и средств связи. Они будут использовать естественную ядерную реакцию распада, которая будет выделять тепло в течение десятилетий.

В прошлом году Министерство обороны США и NASA выделили миллионы долларов компаниям Lockheed Martin, Westinghouse, X-Energy и Intuitive Machines на проектирование лунных атомных электростанций. Вместе они стремятся построить ядерный реактор мощностью 40 кВт, который сможет проработать на Луне в течение 10 лет.

Все британские и американские организации рассматривают ядерные силовые установки как важную ступень для достижения и исследования Марса. NASA хочет создать прототип своей системы в 2027 году, а Rolls-Royce планирует изготовить микрореактор к 2028 году и запустить его в 2030 году. Кроме того компания считает, что разработка ядерных реакторов для космоса может помочь декарбонизации Земли. Технология также может применяться в таких областях, как оборона и судоходство.

Ранее Китай заявил, что планирует к 2028 году построить на Луне собственную базу, которая будет питаться атомной энергией. Ее базовая конфигурация, состоящая из посадочного модуля, бункера, орбитального аппарата и марсохода, будет создана в рамках миссий Чанье 6, 7 и 8. Китайская база, вероятно, будет построена в южной полярной области Луны. Впоследствии она расширится до международной научно-исследовательской станции и астронавты из Китая, россии и других потенциальных стран-партнеров иногда будут находиться там, но большую часть времени она будет работать беспилотно.

Источник: Techspot, Rolls-Royce