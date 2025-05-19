Рост AMD: компания получила 40% выручки серверного сегмента рынка и треть настольного

Мир процессоров давно перестал быть зоной исключительного господства Intel. AMD уверенно закрепилась во всех ключевых сегментах — и последний отчет Mercury Research за первый квартал 2025 года это еще раз доказывает. Если коротко: у компании новые рекорды. И не только в количестве проданных чипов, но и в выручке, что еще важнее.

Настольный сегмент

В секторе настольных ПК AMD постепенно улучшает свои результаты. По данным Mercury Research, доля AMD в поставках x86-процессоров в этом сегменте достигла 28%, а в выручке — 34,4%. Доход компании вырос на 15,2% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года и на 6,4%, если сравнивать с предыдущим кварталом. Объемы поставок выросли на 4,1% и 0,9% соответственно.

Ключевую роль в этом сыграли популярные игровые процессоры AMD, такие как Ryzen 7 7800X3D, которые пользуются спросом среди геймеров. Также стоит упомянуть 12- и 16-ядерные модели, которые хорошо себя зарекомендовали в сфере создания контента.

Серверный сегмент

Наибольший успех AMD демонстрирует на рынке серверов. В первом квартале 2025 года ее доля в выручке достигла 39,4% — это +3,1% к предыдущему кварталу и +6,5% к аналогичному периоду прошлого года. Доля по количеству поставленных чипов тоже выросла — до 27,2% (на 1,5% больше, чем в предыдущем квартале и на 3,6% больше, чем в прошлом году).

Такой результат — следствие стабильного спроса на процессоры EPYC Genoa и EPYC Bergamo, построенные на архитектуре Zen 4. К тому же, AMD уже начала внедрять EPYC Turin с архитектурой Zen 5 — еще более производительные и энергоэффективные решения для дата-центров.

Мобильный сегмент

Мобильные процессоры AMD также набирают обороты. Сейчас на них приходится 22,5% в количественном исчислении и 22,1% по сумме выручки. За год объемы поставок выросли на 3,2% (хотя немного снизились по сравнению с предыдущим кварталом). В то же время доходы AMD от продажи мобильных процессоров за год выросли на 7,3%.

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Компания предлагает широкий спектр мобильных чипов: от бюджетных Ryzen 200/300, через Ryzen AI 300 для ультрабуков, до мощных Ryzen 9000HX Fire Range и Ryzen AI MAX Strix Halo для топовых ноутбуков.

В целом по результатам первого квартала 2025 года доля AMD в выручке на рынке x86 процессоров достигла 31,6%. Это на 9% больше, чем в прошлом году, и на 3,1% больше, чем в предыдущем квартале. В количественном выражении на чипы AMD приходится доля 24,4%. За год она выросла на 3,6%, но сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

С момента запуска архитектуры Zen в 2017 году AMD не сбавляет темпы. Компания уже готовит к выпуску Zen 6, и разработчики уже работают над соответствующей поддержкой в ПО. Учитывая текущую динамику, AMD стабильно догоняет главного конкурента. Если ситуация будет оставаться стабильной, то компания сможет перехватить лидерство.

Источник: wccftech