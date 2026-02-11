tradfi
Роуглайк Mewgenics окупился через 3 часа после релиза в Steam

Роуглайк Mewgenics, который вышел 10 февраля, окупился всего через три часа после релиза. Игра пережила отмену, перезапуск и семь лет активной разработки — и не зря.


За первые часы в Steam она разлетелась на более чем 152 000 копий. Для сравнения, другой проект The Binding of Isaac: Rebirth (2014 год) от того же разработчика Edmund McMillen продался тиражом примерно 40 000 копий. Новая игра, несмотря на адскую разработку, стартовала более чем втрое быстрее.

По данным SteamDBна старте пиковый онлайн достиг 65 893 игроков, после чего цифра продолжила расти. На момент написания новости в нее одновременно играют 38 232 человека. Mewgenics имеет «исключительно одобрительный» рейтинг — 96% на основе 4 452 отзывов.

«И мы вернули наш бюджет на разработку через 3 часа. Спасибо всем. Пока это значительно превосходит ожидания. Это самый большой запуск, чем любое из дополнений Isaac, и прошло всего несколько часов», — поблагодарил один из разработчиков Тайлер Глейел.

Данные SteamDB по Mewgenics

Вокруг чего такая шумиха?

Mewgenics — это пошаговый и тактический roguelike, где нужно создать самую большую кошачью армию. Игроки разводят мутантов-котов, которых затем отправляют в подземелье. В бою коты осваивают роли мага, танка, бойца и других классов, а по возвращении их способности комбинируются и передаются следующим поколениям. Система прогресса имеет более тысячи уникальных способностей (по 75 для каждого класса), 900 предметов и бесконечные вариации взаимодействия с окружением.

Роуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в SteamРоуглайк Mewgenics окупився через 3 години після релізу в Steam

Проект анонсировали в 2012 году, через четыре года отменили, а в 2018-м перезапустили. Изначально Mewgenics задумывался как продолжение Super Meat Boy, но Team Meat закрыла разработку. После чего к проекту отдельно вернуться Макмиллен (The Binding of Isaac, Super Meat Boy) и Глейл (Closure, The End Is Nigh).


До 24 февраля Mewgenics стоит ₴540, после чего вернется к базовой стоимости ₴600.

Источник: Games Radar, Game Rant

