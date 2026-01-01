Роуминг как дома: с 1 января украинцы в ЕС получат мобильную связь без доплат

С 1 января 2026 года Украину присоединили к единой роуминговой зоне ЕС — таким образом украинцы, посещающие европейские страны, смогут пользоваться там домашними мобильными тарифами без доплат (с ограничениями).

Ранее операторы предоставляли льготный роуминг на основе временных соглашений, теперь услуга Roam like at home (Роуминг как дома) закреплена законом. Украина стала первой страной-кандидатом, которая присоединилась к системе еще до вступления в ЕС.

Что это значит?

Украинцы, находящиеся в ЕС, уже сегодня могут звонить, отправлять сообщения и использовать мобильный интернет по украинским тарифам с украинской SIM-картой. Правило распространяется в обе стороны: так же и для европейцев в Украине.

Исключение: услуга действует только для тех, кто находится за границей временно; домашними тарифами можно пользоваться в течение 120 дней.

Основные изменения

Звонки и SMS : все входящие звонки бесплатные, исходящие — за счет пакетных минут украинского тарифа; сообщения так же работают в соответствии с домашним тарифом.

: все входящие звонки бесплатные, исходящие — за счет пакетных минут украинского тарифа; сообщения так же работают в соответствии с домашним тарифом. Автоматическое подключение : услуга будет работать в пределах базового тарифа, то есть не нужно дополнительно подключать услугу «Роуминг».

: услуга будет работать в пределах базового тарифа, то есть не нужно дополнительно подключать услугу «Роуминг». Качество связи : операторы обязаны предоставлять такую же скорость, как и дома, если она доступна в сети местного оператора.

: операторы обязаны предоставлять такую же скорость, как и дома, если она доступна в сети местного оператора. Интернет: с интернетом действует общеевропейское правило Fair Use Policy (Политика честного пользования), поэтому не факт, что все ваши гигабайты и безлимит будут доступны в ЕС бесплатно; их рассчитают по специальной формуле, привязанной к стоимости тарифа К примеру, если ваш тариф стоит 200 грн, объем доступного интернета в ЕС будет меньше, чем в тарифе за 500 грн. Однако этого объема обычно вполне достаточно для мессенджеров, интернет-звонков и посещения сайтов.

Источник: Минцифры, Суспільне