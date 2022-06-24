Rozetka начала продавать Xbox Series S и Nintendo Switch — включая Switch OLED и Lite-версию

Несколько дней назад ряд крупных украинских магазинов техники открыли страницы для заказов игровых консолей Xbox Series S — и все сразу заговорили о долгожданном запуске Xbox в Украине на фоне недавнего заявления Михаила Федорова с подтверждением этого события . Не так получилось, как думалось — сегодня Rozetka начала продавать Xbox Series S, а вместе с ними еще и старые Nintendo Switch и новые Switch с OLED-экраном.

Дело в том, что Xbox давно продается в Украине, но неофициально. Отдельные более мелкие магазины возят консоли из-за границы: кто-то легально с надлежащим растаможиванием и уплатой всех налогов, а кто-то с использованием нелегальных черных схем. На днях несколько крупных реселлеров начали принимать заказы на более доступную модель Xbox Series S. Среди них — Rozetka, Comfy и Moyo. И вот сегодня Rozetka первой запустила фактические продажи Xbox Series S, а также компактные Nintendo Switch, обновленные Switch с OLED-экраном и Lite-версии.

Цены на Xbox Series S и Nintendo Switch в Rozetka

В Rozetka отмечают, что это акция, которая будет проводиться с 24 июня по 15 июля 2022 года, а количество акционных товаров ограничено. То есть если все консоли раскупят, то акция закончится раньше. Точных данных по завезенному объему техники нет.

Пока можно с уверенностью сказать, что полноценного запуска Xbox пока не произошло. Похоже, что ввезли небольшую партию. Возможно, чтобы оценить спрос для принятия остального решения по дистрибуции устройств в Украине.

Что касается Nintendo, то можно вспомнить, что Switch и другая продукция официально начала продаваться в Украине в конце 2021 года — ее дистрибуцией занималась компания ERC (дистрибьютор OnePlus) .

Когда сервисы Xbox уже наконец-то заработают в Украине, пока дата неизвестна.