Руководителей Facebook, Google и Twitter вызвали на слушания Конгресса США, посвящённые вопросам дезинформации





Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле объявил о проведении новых слушаний, посвящённых вопросам дезинформации. На этих слушаниях планируется услышать свидетельства Facebook, Google и Twitter.

Слушания запланированы на 25 марта. Во время из проведения должны дать показания генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, генеральный директор Google Сундар Пичаи и генеральный директор Twitter Джек Дорси.

«Эти слушания продолжат работу Комитета по привлечению онлайн-платформ к ответственности за продолжающийся рост дезинформации», — заявили председатели комитетов в совместном заявлении. «Слишком долго крупные технологические компании не осознавали ту роль, которую они сыграли в разжигании и распространении заведомо ложной информации для своей онлайн-аудитории. Саморегулирование отрасли не удалось. Мы должны начать работу по изменению стимулов, побуждающих компании социальных сетей разрешать и даже продвигать дезинформацию».

Джек Дорси и Марк Цукерберг ранее вызывались в Конгресс в ноябре минувшего года. Тогда проходили слушания по вопросам модерации и обозначения дезинформации. Тем не менее, это будет первое слушание, на котором они будут присутствовать, после недавнего нападения на Капитолий США и последовавших за этим различных усилий по снижению влияния социальных платформ. После тех событий все три компании заблокировали учётные записи бывшего президента США Дональда Трампа на своих платформах (в случае Google — через YouTube). Эти действия соцсетей рассматриваются в качестве крайне противоречивых среди представителей республиканской партии.

Источник: The Verge