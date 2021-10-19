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Руководители Microsoft предупреждали Гейтса, чтобы он не писал электронных писем сотруднице

Руководители Microsoft предупреждали Гейтса, чтобы он не писал электронных писем сотруднице

Руководители Microsoft предупреждали Гейтса, чтобы он не писал электронных писем сотруднице

Много лет назад в ходе расследования романа Microsoft бывшего генерального директора Билла Гейтса с сотрудницей компании, двое руководителей Microsoft предупреждали его о недопустимых электронных письмах между ним и другой женщиной. Эти события разворачивались более чем за 10 лет до ухода Гейтса из совета директоров Microsoft.

В то время как он всё ещё был сотрудником Microsoft и председателем совета директоров, Гейтс и одна из сотрудниц обменялись «кокетливыми» письмами. В то время он был тогда женат. В разговоре с двумя руководителями компании, Гейтс не отрицал обмен электронными письмами и сказал, что прекратит подобное общение. Руководители проинформировали некоторых членов совета директоров Microsoft, но в конечном итоге совет решил, что, поскольку между женщиной и Гейтсом не было физической близости, никаких дальнейших действий не требуется.

Официальный представитель Microsoft Фрэнк Шоу уточнил, что в 2008 году компания узнала об обмене электронными письмами, который имел место в 2007 году. Сотрудница не подавала жалоб на этот инцидент. Фрэнк Шоу назвал электронные письма «кокетливыми», но «не откровенно сексуальными». Он также добавил, что Гейтс обсуждал встречу с сотрудницей вне работы.

Представитель Гейтса заявил, что некоторые из первоначальных публикаций не соответствуют действительности:

«Эти утверждения являются ложными, переиначенными слухами из источников, которые не имеют прямой информации, а в некоторых случаях иметь значительный конфликт интересов».

В 2019 году некоторые члены совета директоров Microsoft предложили Гейтсу уйти в отставку, поскольку велось расследование предполагаемого романа с сотрудницей. Гейтс ушёл из правления компании в марте 2020 года, до завершения расследования. Сообщается, что сотрудница написала в совет директоров, что у неё были многолетние сексуальные отношения с Гейтсом. Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс, прожившие в браке 27 лет, оформили развод в августе.

Источник: The Verge


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