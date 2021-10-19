Руководители Microsoft предупреждали Гейтса, чтобы он не писал электронных писем сотруднице

Много лет назад в ходе расследования романа Microsoft бывшего генерального директора Билла Гейтса с сотрудницей компании, двое руководителей Microsoft предупреждали его о недопустимых электронных письмах между ним и другой женщиной. Эти события разворачивались более чем за 10 лет до ухода Гейтса из совета директоров Microsoft.

В то время как он всё ещё был сотрудником Microsoft и председателем совета директоров, Гейтс и одна из сотрудниц обменялись «кокетливыми» письмами. В то время он был тогда женат. В разговоре с двумя руководителями компании, Гейтс не отрицал обмен электронными письмами и сказал, что прекратит подобное общение. Руководители проинформировали некоторых членов совета директоров Microsoft, но в конечном итоге совет решил, что, поскольку между женщиной и Гейтсом не было физической близости, никаких дальнейших действий не требуется.

Официальный представитель Microsoft Фрэнк Шоу уточнил, что в 2008 году компания узнала об обмене электронными письмами, который имел место в 2007 году. Сотрудница не подавала жалоб на этот инцидент. Фрэнк Шоу назвал электронные письма «кокетливыми», но «не откровенно сексуальными». Он также добавил, что Гейтс обсуждал встречу с сотрудницей вне работы.

Представитель Гейтса заявил, что некоторые из первоначальных публикаций не соответствуют действительности:

«Эти утверждения являются ложными, переиначенными слухами из источников, которые не имеют прямой информации, а в некоторых случаях иметь значительный конфликт интересов».

В 2019 году некоторые члены совета директоров Microsoft предложили Гейтсу уйти в отставку, поскольку велось расследование предполагаемого романа с сотрудницей. Гейтс ушёл из правления компании в марте 2020 года, до завершения расследования. Сообщается, что сотрудница написала в совет директоров, что у неё были многолетние сексуальные отношения с Гейтсом. Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс, прожившие в браке 27 лет, оформили развод в августе.

Источник: The Verge