Новости IT-бизнес 27.12.2023 в 09:19 comment views icon

Руководитель отдела дизайна iPhone в Apple уходит к Джони Айву в LoveFrom

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Юрій Орос

Автор новин

Руководитель отдела дизайна iPhone в Apple уходит к Джони Айву в LoveFrom

Танг Тан, руководивший отделом дизайна iPhone и Apple Watch, присоединится к компании LoveFrom к Джонни Айву, бывшему главному дизайнеру Apple.

Тан покинет Apple в феврале и будет работать над новым аппаратным проектом с искусственным интеллектом в LoveFrom, дизайнерской фирме, возглавляемой Джонни Айвом, дизайнером многих культовых продуктов Apple.

Продукты, над которыми Тан будет работать, находятся на ранней стадии, а исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман обеспечит LoveFrom программными возможностями, передает Reuters.

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