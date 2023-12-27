Руководитель отдела дизайна iPhone в Apple уходит к Джони Айву в LoveFrom

Танг Тан, руководивший отделом дизайна iPhone и Apple Watch, присоединится к компании LoveFrom к Джонни Айву, бывшему главному дизайнеру Apple.

Тан покинет Apple в феврале и будет работать над новым аппаратным проектом с искусственным интеллектом в LoveFrom, дизайнерской фирме, возглавляемой Джонни Айвом, дизайнером многих культовых продуктов Apple.

Продукты, над которыми Тан будет работать, находятся на ранней стадии, а исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман обеспечит LoveFrom программными возможностями, передает Reuters.