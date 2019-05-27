Ryanair наконец-то запустил украиноязычную версию сайта

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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair после семи месяцев работы на украинском рынке наконец-то запустила украиноязычную версию официального сайта. В числе первых на это обратил внимание министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Авиаперевозчик перевел главную страницу, часть справочной информации, личный кабинет, а также систему бронирования билетов и заказа дополнительных услуг. При этом справочный центр с информацией о правилах бюджетного перевозчика пока доступен только на английском языке. Кроме того, сейчас в украинской версии сайта Ryanair можно встретить немало грамматических и стилистических ошибок, которые вскоре должны исправить.

Благодаря запуску версии для Украины жители страны теперь смогут видеть специальные предложения для вылета из украинских городов. Ранее для бронирования билетов из Украины необходимо было пользоваться версиями для других стран.

Остается добавить, что Ryanair совершил первый рейс из Украины в сентябре 2018 году, а уже с октября этого года авиакомпания будет выполнять из Украины 38 регулярных рейсов: 25 из Киева, 5 из Львова, 5 из Одессы и 3 из Харькова.