Ридли Скотт говорит, что покончил с «Чужим»: «Франшиза замерла после четвертого фильма»

«Чужой» стала одной из самых известных научно-фантастических франшиз ужасов в истории кино, но режиссер Ридли Скотт, который дал ей старт в 1979 году, заявил, что официально завершил работу над проектом.

«Там, где франшиза сейчас, я думаю, что сделал достаточно. И просто надеюсь, что она будет продолжаться дальше», — заявил Скотт в интервью ScreenRant.

После успеха первого фильма Скотт взял довольно долгий перерыв и вернулся к режиссуре «Чужого» с приквелом «Прометей» 2012 года (и чуть позже с «Заветом» 2017 года) — пятым фильмом серии, который привлек таких звезд как Нуми Рапас, Майкл Фассбендер, Гай Пирс, Идрис Эльба, Логан Маршалл-Грин и Шарлиз Терон, и вроде бы имел кассовый успех, но получил противоречивые отзывы.

Более того, сам режиссер, называл «Прометей» провалом, и ныне еще раз подтвердил свои слова, заявив, что развитие франшизы завершилось еще на четвертом фильме «Чужой: Воскрешение» 1997 года, который режиссировал француз Жан-Пьер Жене.

«Мне кажется, я чувствовал, что после 4-й части все замерло. Я думаю, мой фильм был довольно неплох, и Джеймса тоже, в то время как остальные — не очень хороши. Я думал: «Черт, это конец франшизы, которая должна была быть такой же важной, как проклятый «Звездный путь» или «Звездные войны», которые, на мой взгляд, феноменальны»».

В прошлом году серия продолжилась работой Феде Альвареса под названием «Чужой: Ромул». Причем Скотт даже присылал своему коллеге инструкции — правда, записка содержала лишь одну короткую фразу: «Только не облажайся». Лента заработала в прокате $350 млн и стала второй самой кассовой в серии (уступила лишь вышеупомянутому «Прометею»), причем оценки на сайтах-агрегаторах рецензий также были довольно приличными с единственной критикой об «отсутствии оригинальности».

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Этим летом ждем еще один проект во вселенной — сериал FX «Чужой: Земля», где Ридли Скотт выступил исполнительным продюсером. Что интересно, в интервью THR он восхвалял будущее шоу, отметив, что режиссер Ной Хоули делал его «с уважением к оригиналу».