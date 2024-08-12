«Только не облажайся». Режиссер «Чужой: Ромул» показал инструкции к фильму от Ридли Скотта

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Отец франшизы «Чужой» Ридли Скотт не оставил без внимания будущий фильм и прислал режиссеру Феде Альваресу краткие инструкции.

Текст записки Альварес нынче обнародовал в своем аккаунте в Instagram:

«Уважаемый Феде! Желаю удачи, здоровья и хорошей охоты. Не облажайся! С наилучшими пожеланиями, Ридли Скотт».

«Чужой: Ромул» — это седьмой основной фильм франшизы и девятый с учетом кроссоверов «Чужой против Хищника» Это также первая лента серии, которая выходит после «Чужой: Завет» 2017 года. Ее режиссировал сам Скотт, но после неутешительных результатов проката, передал свои обязанности в следующем фильме уже Феде Альваресу и оставил за собой лишь продюсерскую роль.

«Феде — это всплеск энергии. Мне пришлось отступить и позволить ему это сделать… У Феде был проект в голове, и сценарий был довольно четким».

Скотт также говорит, что старался держаться на расстоянии, когда дело касалось личного видения Альвареса:

«Трудно работать, когда кто-то забрасывает тебя советами — последнее, чего ты хочешь в определенный момент, — это советы», — объяснил Скотт.

Сюжет «Ромула» разворачивается между событиями «Чужого» (1979) и «Чужих» (1986), и повествует о группе молодых людей, которые сталкиваются с инопланетной формой жизни на заброшенной космической станции. Главные роли в фильме сыграли Кейли Спейни, Изабела Мерсед, Дэвид Джонссон, Арчи Рено, Спайк Фирн и Эйлин Ву.

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Изначально «Чужой: Ромул» планировался как эксклюзивный релиз Hulu, но в итоге лента выйдет в кинотеатрах в этом месяце (премьера в Украине — 15 августа).

Источник: Wrap

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