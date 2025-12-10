Римейку быть! Assassin's Creed 4: Black Flag появился на сайте PEGI с рейтингом 18+ и новым названием

Геймеры получили первый реальный сигнал, что римейк культового Assassin’s Creed Black: Black Flag таки разрабатывают. Европейская система возрастных рейтингов PEGI засветила на сайте название Assassin’s Creed Black Flag Resynced с рейтингом 18+.

В карточке упоминается насилие, ненормативная лексика и игровые покупки, заметили на форуме ResetEra. Такой же рейтинг имел и оригинал, но вот среди пунктов «игровых покупок» раньше не было. PEGI обычно указывает платформы, дату релиза и расширенное описание в карточке, но сейчас это пропустили. Поэтому пока имеем только факт существования страницы и название Resynced.

Еще один намек на римейк всплыл в конце прошлого месяца. Пользователь Reddit запостил фрагмент из таблицы локализации Shadows, где было написано «Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это произведение исторической фантастики, созданное разнообразной командой». Там говорилось, что игра вдохновлена историческими событиями, людьми и местами, в которой творечская свобода добавлена для адаптации к интерактивному формату. Тогда пост остался почти незамеченным, а сейчас о нем вспомнили.

К тому же на горизонте маячит The Game Awards 2025, которая состоится вечером 11 декабря. Геймеры ждут новостей о многих играх (но CDPR сразу же нас разочаровала), так что презентация это удачное место для трейлера, если Ubisoft готовит сюрприз. Тем более, фанаты давно заметили, что оригинальная Black Flag в Steam получала серверные обновления. Кто-то предполагал, что это может быть техническая подготовка перед ремейком.

Инсайдеры ранее говорили, что система прокачки Black Flag напомнит стиль Origins. Снаряжение и характеристики героя можно будет улучшать, а боевая модель станет ближе к Origins, Odyssey и Shadows. По слухам, релиз планировали на начало 2026 года, но дата может измениться. Однако официально игру не анонсировали, хоть студия и подтверждала, что работает над ремейками старых частей серии.

Black Flag уже несколько лет «гуляет» в инсайдерских утечках и слухах, поэтому упоминание о Resynced в PEGI пока что самый большой намек за последнее время. Отдельно Ubisoft пообещала выпустить бесплатное DLC для Assassin’s Creed Mirage о древнем арабском городе-оазисе. Дополнение анонсировали на фоне сделки с дочерней компанией Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, которая параллельно фактически выкупает EA.

Источник: Games Radar